Загнанный в угол Путин

Загнанный в угол Путин6
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.10.2018, 8:59
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Нервничает. Дергается. Слабый.
Психологический срыв – так кратко можно обозначить сегодняшнее заявление Путина о том, что пусть вводят санкции и вот тогда мы им всем покажем.
Нервничает. Дергается. Слабый.
Ничего не получается. Что бы ни делал, куда бы ни шел, чем бы Западу ни угрожал, как бы ни врал – ноль. Удавка затягивается и затягивается.
Обратного движения на Запад его дружеских миллиардов нет.
Санкции. Санкции. Санкции. И перспектив выйти из-под них нет.
Не надо было нарушать правила. Схватили за шиворот и потребовали заплатить. Огрызайся теперь на мировую несправедливость.
Телеграм-канал «СерпомПо»