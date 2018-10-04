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Загнанный в угол Путин

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.10.2018, 8:59
  • 3,953
Фото: Getty Images

Нервничает. Дергается. Слабый.

Психологический срыв – так кратко можно обозначить сегодняшнее заявление Путина о том, что пусть вводят санкции и вот тогда мы им всем покажем.

Нервничает. Дергается. Слабый.

Ничего не получается. Что бы ни делал, куда бы ни шел, чем бы Западу ни угрожал, как бы ни врал – ноль. Удавка затягивается и затягивается.

Обратного движения на Запад его дружеских миллиардов нет.

Санкции. Санкции. Санкции. И перспектив выйти из-под них нет.

Не надо было нарушать правила. Схватили за шиворот и потребовали заплатить. Огрызайся теперь на мировую несправедливость.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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