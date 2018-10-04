Готовится грандиозный «распил» собственности 13 4.10.2018, 9:27

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Лукашенко «оцарился» и решил своих вассалов сделать помещиками.

Из года в год количество сельхозпредприятий, показывающих стабильную неплатежеспособность, растет с «завидной» скоростью. За последние 25 лет было принято столько различных бесполезных документов для «поддержки» проблемных колхозов, что их сегодня и не пересчитать.

На днях же Лукашенко утвердил новый план по «оздоровлению» колхозов-банкротов. Руководители теперь могут бесплатно получить 25% акций.

Прокомментировать очередной указ диктатора сайт Charter97.org попросил руководителя аналитического центра «Стратегия», известного экономиста Леонида Заико.

- На ваш взгляд, что стоит за очередной попыткой «оздоровления» сельхозпредприятий? Ведь в этот раз план Лукашенко выглядит, как раздача земли сюзеренами вассалам.

- Это выглядит, как серьезная подготовка к грандиозному «распилу» собственности. То есть, Лукашенко около 25 лет пытается представить себя «народным избранником», а теперь стало понятно, что он обычный номенклатурный сюзерен. Новый план так называемого «оздоровления» сельхозпредприятий - мера крайне опасная, потому что современные председатели колхозов имеют такие же права на собственность, землю, как и мы с вами.

Практически все колхозы и совхозы живут на получаемые 15% из бюджета. То есть, наши налоги перекачивают в эти хозяйства, а теперь они говорят, что «это будет нашим». В общем, пойдет процесс ограбления широких крестьянских масс.

Другого здесь быть не может. На мой взгляд, мы сейчас увидим, что такое белорусский помещик. Он плохо руководил колхозом, он хреновый крестьянин, а теперь будет, очень вероятно, хреновым помещиком. Этот условный директор сидел-страдал, его шпыняли, но в итоге досиделся и теперь получит большой кусок собственности. Но потом придет революционный пролетариат во главе с демократами и исправит ситуацию.

- Власти уже столько лет используют метод прикрепления отстающих предприятий к более успешным, навязывая убытки. Есть ли смысл в подобной политике?

- Знаете, я считаю, что это исходит из печального результата социогенеза деревни. Все лучшее, что было в деревне, а это молодежь — они постоянно уезжали на учебу или работу. Оставались же те, кто не хотел или не мог получить высшее образование.

В результате ту социальную ситуацию, в которой оказалась нынешняя деревня, можно исправить либо продавая собственность тем, кто ушел из деревни, а потом захотел вернуться и будет хорошим хозяином, либо, скажем, делать из наших крестьянских хозяйств - фермерские. Можно ввести систему внутренней продажи земли, когда будет пятипроцентная централизация капитала и просто сами же бывшие колхозники будут продавать землю кому-то из своих более предприимчивых соседей.

Но Лукашенко решил сделать подарок. Он ведь уже не молодой и сам вышел из аграрного лобби. Знаете, это как Гурбангулы Бердымухаммедов, который по специальности стоматолог, став президентом Туркменистана, первым делом отменил налоги для зубных врачей. А вот Лукашенко почти 25 лет ничего не делал для своих «коллег-стоматологов» и решил их «наградить».

А вообще эта ситуация напоминает мне мрачные времена царизма. Владея теорией исторического познания хочу сказать, что все цари за 300 лет своим наиболее верным людям, которые стояли на службе, завоевывали новые территории, отстаивали монархическую власть — выдавали земли. И те становились помещиками. Вот где-то мне этот указ о колхозах видится, как царский вариант развития. Лукашенко «оцарился» и решил своих вассалов сделать помещиками. Вот раньше по «парламенту» ходил просто Вася Пупкин, а теперь — помещик Пупкин.

В принципе, молодежь, глядя на все это, уматывает из Беларуси. И я, знаете, их не осуждаю, потому что у меня племянник — штурман. И где еще он заработает 3,5 тысячи долларов? В общем, помещики будут, а вот кто на них будет работать - непонятно.

- В белорусской практике были примеры, когда инвестор вкладывал в то же сельское хозяйство миллионы долларов, а в результате оставался ни с чем. Взять, например, историю предпринимателя из Минска Михаила Шурымы, который еще в 2004 году поучаствовал в приватизации обанкротившегося колхоза в Мядельской районе и по итогу потерял три миллиона долларов. Что бы вы посоветовали людям, которые, возможно, намерены поучаствовать в «оздоровлении» колхозов-банкротов?

- Во-первых, не надо быть такими наивными, а, во-вторых, вложите лучше деньги в образование молодого поколения. В сельское хозяйство лезть не надо. Оно в Беларуси будет все дальше и дальше заходить в тупик.

«Светлые мечты» о том, что российский рынок даст Беларуси 7 миллиардов долларов экспорта - это все чушь индюшачья. Я недавно вернулся из России, там мясо сейчас дешевле, чем в Беларуси.

На мой взгляд, у белорусского сельского хозяйства нет никакой перспективы. Наша страна сейчас находится в очень сложной ситуации, а наши дураки этого не понимают. С одной стороны, сельское хозяйство России делает ненужными наших аграриев. Причем, ведь мы же 15 процентов бюджета отдаем аграрным баронам, тратим, по сути дела, свои деньги впустую. А продукция (мясо и молоко) неконкурентоспособная.

С другой стороны, стремление белорусских властей сидеть на нефти. Они просят побольше нефти дать, но ведь это тоже дурость. Если внимательно смотреть на промышленную политику стран Европы, например, Франции и Германии, то уже в следующем десятилетии будет идти замена двигателей внутреннего сгорания. Их попросту заменят на электрические. То есть, у авто будут электрические аккумуляторы. И куда, позвольте спросить, правительство будет продавать бензин? В какую машину будут заливаться белорусский бензин?

Мы находимся в точке бифуркации. Нужно проводить мощные изменения в аграрной и промышленной политике. А у нас тут человек обсуждает продавать водку ночью или нет, отдавать землю или нет. Кому она нужна, кто на ней будет работать?

- Почему, когда во всем мире переходят к экономике интеллекта, в Беларуси власти возятся с сельским хозяйством?

- Вследствие уровня развития интеллекта в стране. К власти в 1994 году пришли представители районной аграрной номенклатуры. Эти аграрии районного уровня другим и не могут заниматься. Так сказать, специфика политического генезиса в результате которого страна оказалась в тяжелой ситуации.