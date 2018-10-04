Директор колхоза с 13-летним стажем: Лукашенко занимается полумерами и недоговорками 6 4.10.2018, 9:24

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План диктатора раскритиковали.

Лукашенко утвердил новый план по оздоровлению сельхозпредприятий. Экономисты рассказали UDF.BY, что с ним не так.

Указом № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» предусматривается, в частности, запрет на процедуру банкротства в отношении неплатежеспособных сколхозов. А также то, что их директора при выполнении бизнес-плана смогут по решению Александра Лукашенко получить 25% акций предприятия.

Изменят ли эти меры ситуацию с убыточными колхозами?

Для кандидата экономических наук Петра Мигурского, который 13 лет проработал руководителем колхоза, многое в новом плане по оздоровлению сельхозпредприятий непонятно.

Например, говорится, что директора при выполнении бизнес-плана смогут получить 25% акций колхоза. Но весьма важно, на что будут направлен бизнес-план: на увеличение объемов производства или увеличение прибыли?

«Если речь о выведении убыточного сельхозпредприятия на прибыль, то приманка в 25% выглядит слишком эфемерной. В наших условиях получить прибыль на неплатежеспособном хозяйстве очень и очень сложно. Будут ли готовы руководители колхозов положить много лет своей жизни для этой цели? По своему опыту скажу, что работа председателя колхоза – это просто ужас как для человека, так и для его семьи», – говорит Петр Мигурский.

Видны для экономиста и другие подводные камни в новом плане. Если вдруг директору передадут 25% акций, и он станет получать с них дивиденды, то это может привести к напряженным отношениям внутри коллектива.

«В любом хозяйстве есть около 10 специалистов, которые во многом предопределяют результат. Как с ними быть? Заинтересованы в успешной работе должны быть все, иначе жди беды», – отмечает Петр Мигурский.

Хватает у него и других вопросов по новому указу. Поэтому общая оценка утвержденному плану отрицательная.

«Эти полумеры и недоговорки ничего положительного не дадут. Без участия частной собственности в производстве говорить о прорыве в сельском хозяйстве не приходится», – уверен Петр Мигурский.

Он отмечает, что эффективность фермерских хозяйств как минимум на 40% выше, чем крупнотоварных производств, которые де факто являются государственными. И приводит в пример бывший колхоз имени Ленина в Шкловской районе, который дошел до такого состояния, что его разделили на части и отдали фермерам. Теперь та инфрастуктура не является проблемной.

«Пусть это не частная собсвенность на землю, а аренда, но это работает. При этом возможны разные варианты. Я не предлагаю взять конкретный колхоз и отдать фермерам. У нас есть кому думать. Пусть министерство сельского хозяйства пробатывает варианты», – говорит Петр Мигурский.