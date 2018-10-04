The Insider: Сечин купил 5-этажную квартиру за $30 миллионов 7 4.10.2018, 9:29

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Откуда деньги?

Глава «Роснефти» Игорь Сечин стал владельцем квартиры в Москве за 2 млрд руб. в элитном районе Москвы, выяснил The Insider. Его роскошная мегаквартира расположена в районе «золотой мили» – престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной. Стоимость с хамамом и винной комнатой превышает сумму, которую «Роснефть» тратит на благотворительность.

5 этажей, хамам, кинотеатр и винная комната

27 июля текущего года Сечин стал собственником квартиры по адресу пер. Коробейников, д 1. Площадь жилища – 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей, которым глава госкорпорации увлекся с подачи Владимира Путина.

Согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении The Insider), квартира Сечина занимает сразу 5 этажей.

Квартира находится в ЖК клубного типа Crystal House – это один из самых дорогих объектов недвижимости в Москве. На фоне окружающей застройки он выделяется фасадами из стекла и юрского камня.

В портфолио компании Edex, занимающейся системой «умный дом», есть проект, который идентифицируется как реализованный именно в квартире Сечина. Совпадает название ЖК и площадь объекта, больше квартир такого размера в этом комплексе нет. «Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром, винной комнатой», – такое описание дает Edex.

Сколько стоит «Хрустальный дом»

Указанная кадастровая стоимость квартиры – 831 млн руб, но реальная рыночная цена объекта в 2,5 раза выше. По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в этом респектабельном ЖК колеблется от 1,2 до 2,6 млн руб. Агентство элитной недвижимости Contact Real Estate предлагает приобрести здесь квартиру площадью 660 кв. м за 1 млрд руб. даже без отделки, а на сайте MoskvaDeluxe среди актуальных предложений есть жилье площадью 517 кв. м также за 1 млрд руб. Владения Сечина в два раза больше, так что рыночную стоимость квартиры можно оценить в 2 млрд.

Если сравнить эту цифру, например, с суммарными тратами «Роснефти» на благотворительность, то выясняется, что жилье Сечина стоит в 11 раз больше, чем компания выделила благотворительным фондам за весь прошлый год (по данным самой «Роснефти» — 174 млн руб). Общие годовые расходы «Роснефти» на спонсорскую «поддержку масштабных проектов», направленные в том числе на «возрождение духовных и национальных ценностей» – всего 1,2 млрд руб., почти вдвое ниже цены апартаментов Сечина.

Откуда деньги?

Доходы Игоря Сечина регулярно становятся предметом общественной дискуссии. Декларации топ-менеджеров «Роснефть» в публичном доступе размещать отказывается, хотя эта корпорация принадлежит государству, то есть налогоплательщикам. Из годового отчета для акционеров компании известно, что 11 членов правления «Роснефти», включая Сечина, в 2017 году получили вознаграждение в размере 3 млрд 895 млн руб. В среднем на каждого топ-менеджера выходит по 354 млн, но поименно размеры вознаграждений компания не раскрывает. В 2016 году Forbes оценил доход Сечина в $13 млн (839 млн руб. по действующему курсу).

При этом Сечин не раз отвергал наличие у него сверхдоходов и неоднократно конфликтовал с изданиями, которые сообщали о его высоких заработках и имуществе. «Новую газету» он через суд обязал опровергнуть сведения о владении яхтой «Принцесса Ольга» за $100 млн (или 6,5 млрд). Также глава «Роснефти» добился удовлетворения иска к редакции Forbes, которая назвала его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в России. Выиграл Сечин и суд у газеты «Ведомости», которая рассказала о строительстве дома в Барвихе. Позже ФБК снял этот шикарный дворец с воздуха (рыночная стоимость одной только земли под этим домом – 3,8 млрд руб.).

Даже с учетом того, что Сечин может вполне официально получать около 800 млн рублей в год (если оценки Forbes верны), за 6 лет работы на посту главы «Роснефти» не мог заработать больше 5 млрд руб. (а частным бизнесом Сечин никогда не занимался). При этом стоимость активов, которые СМИ относят к Сечину, минимум вдвое выше.

На просьбу The Insider прокомментировать покупку Сечиным квартиры пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил: «Ребята, идите в жопу», – после чего положил трубку.

Отметим, выше речь идет лишь об активах, принадлежащих Сечину лично, но он пользуется также имуществом, находящимся на балансе у «Роснефти», в том числе резиденциями и бизнес-джетами. О строительстве «Роснефтью» секретной VIP-резиденции на Енисее стоимостью свыше 9 млрд руб. рассказывал этой весной ЦУР. Тогда же стало известно, что компания разморозила строительство штаб-квартиры на Кутузовском проспекте в Москве. Проект оценивается ни много ни мало в $1 млрд (или 65 млрд. руб.).

По информации «Собеседника», Сечин пользуется самолетом Bombardier BD-700–1A10 Global Express 6000, купленным через офшорные схемы. Цена элитного лайнера – $55 млн или 3,6 млрд руб. Всего в авиапарке «Роснефти» числится несколько бизнес-джетов стоимостью в несколько десятков миллионов долларов каждый. Авиаперевозками компании занимается ее «дочка» ООО «РН-Аэрокрафт», которой руководит Сергей Цой – бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова. В прошлом году после скандала с участием Алексея Навального «РН-Аэрокрафт» отменила закупку серебряных чайных ложек стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая, стаканов для воды по 11,7 тыс. руб. и икорниц по 83 тыс. руб.

Соседи Сечина

В комплексе Crystal House с видами на храм Христа Спасителя и Кремль всего 67 квартир. Среди соседей Сечина в основном представители деловых кругов. Есть руководители как полностью частных компаний, так и компаний с государственным участием. Однако их квартиры по размерам с владениями главы «Роснефти» сравниться не могут.

Как выяснил The Insider, у президента «Ростелекома» Михаила Осеевского в Crystal House есть квартира в 101 кв. м, а гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов владеет здесь двумя квартирами суммарной площадью 673 кв. м. Жильцами элитного дома стали также сын экс-губернатора Тульской области Леонид Груздев (его отец Владимир Груздев — давний товарищ Сечина), председатель совета директоров Интерпрогрессбанка Николай Соболев, Сергей Пушкин, ранее отвечавший за работу дочерних компаний «АЛРОСА», экс-президент МТС Михаил Шамолин, вице-президент АО «Гражданские самолеты Сухого» Евгений Андрачников, акционер Локо-банка Андрей Северилов, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина.

Собственником квартиры Игоря Сечина до него был Александр Бородаев – экс-владелец «Руды Хакасии». Сейчас Бородаев вместе с бывшим вице-президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым, согласно ЕГРЮЛ, является соучредителем угольной компании «Коулстар». Правда, Бородаев пробыл владельцем пятиэтажной квартиры всего полтора месяца. До этого она была записана на кипрский офшор.