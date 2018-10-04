Пасхалакис: Эту игру с БАТЭ считаем решающей 4.10.2018, 9:56

Вратарь ПАОКа прокомментировал сегодняшний матч Лиги Европы.

Вратарь ПАОКа Александрос Пасхалакис назвал матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы против БАТЭ решающим, сообщает tribuna.com.

«Мы эту игру считаем решающей. Мы должны в этой ситуации получить максимум. Мы знаем, что команда нам противостоит очень серьезная. Мы серьезно относимся ко всем ее игрокам. Мы знаем, что у команды огромный опыт, поэтому мы должны быть сконцентрированы с первой до последней минуты.

Наша философия игры такова, что, несмотря на поражение в первом матче, мы выходим на вторую игру только за победой, хоть и играем в гостях», – сказал Пасхалакис.

Напомним, что сегодня БАТЭ принимает греческий клуб ПАОК.

Начало матча – 22.00, «Борисов-Арена».