Как быстро и эффективно похудеть после 40 лет 1 4.10.2018, 9:59

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Назван простой способ.

Большинство женщин, достигнув сорокалетнего возраста, часто сталкиваются с проблемой полноты, от которой тяжело избавиться, поэтому один из самых волнующих женских вопросов в этот период, как сбросить вес после 40 лет без изнурительных диет. Дело в том, что к 40 годам у многих женщин, кроме стабильности в жизни – карьерный рост, семья, слаженный быт, появляются и проблемы со здоровьем, мешающие с лёгкостью, как в 20 лет, избавиться от лишних сантиметров на талии и бёдрах, лишь посидев немного на диете или же пару раз выйдя на пробежку. Оказывается, и после сорока можно сбросить вес, не причинив вреда при этом организму в виде отвисаний кожи в проблемных местах, пишет orthodox.od.ua.

Что делать, чтобы сбросить вес после 40 лет? Не переедать. В 40 лет невозможно также легко похудеть, как в юные годы, потому как изменяется метаболизм и в организме замедляются обменные процессы, а это сразу же отражается и на фигуре. Чтобы избежать радикальных диет, которые, к тому же, часто не дают желаемых результатов, лучше следить за количеством потребляемой в течение дня пищи. Да, вы можете побаловать себя раз в неделю пиццей и выпить бокал пива, но не более. Также необходимо отказаться от употребления сладостей на ночь и алкоголя больше трёх стаканов в 7-10 дней.

Есть меньше своего мужчины. Во многих семьях принято устраивать сытные ужины, ведь только вечером можно позволить себе расслабиться и поговорить с дорогими домочадцами по душам. При этом женщины часто кладут на свою тарелку столько же еды, как и супругу. Делать этого не стоит, ведь сильный пол нуждается в среднем в сутки в 2400 калориях, а прекрасный - лишь в 1800! Никто не воспрещает пробовать все блюда, стоящие на столе, но в меньших количествах – это отличное средство сократить число потребляемых калорий на ночь.

Употреблять здоровую пищу. Женщинам, чтобы скинуть лишние килограммы после 40 лет, нужно выбирать сбалансированные блюда – мясо, рыба, овощи, а не макароны с майонезом или белый хлеб с колбасой и сыром. Ни в коем случае нельзя пропускать завтрак. А перед тем, как выйти с работы, обязательно надо съесть какой-нибудь фрукт или йогурт, чтобы избежать вечернего переедания по причине голода после длительного рабочего дня. Также надо отказаться от перекусываний с детьми их любимого блюда – хлеб с маслом или со сгущёнкой.

Не ешьте несбалансированную пищу. Даже если женщина, сидящая на строгой диете, и сбросит лишние кило, она их тут же вернёт, как только начнёт неправильно питаться. Поэтому и не рекомендуется изнурять свой организм ограничениями в еде, а лучше перестать комбинировать белки и углеводы, а также питаться редко, но много. Надо, наоборот, принимать пищу через каждые 4 часа, чтобы в течение дня получалось 5-6 приёмов.

Заниматься спортом. Даже если сорокалетняя женщина ест столько же, как и раньше, есть большая вероятность, что она наберёт лишний вес. Это нормально, потому что энергетические затраты уменьшаются, а жировая масса растёт. Если организм склонен замедлять обмен веществ, значит, нужно увеличить количество расходуемой энергии. В этом помогут прогулки, пробежки или езда на велосипеде хотя бы час в день.

Подготовка к менопаузе. К ней нужно готовиться не только психологически, но и физически – есть больше клетчатки, увеличить потребление цельного зерна, фруктов и овощей, а также начать употреблять сою – полезную для регуляции уровня эстрогена.