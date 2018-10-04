Александр Невзоров: Cомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет 2 4.10.2018, 10:06

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Александр Невзоров

Публицист – о высказывании Путина в адрес Скрипаля.

Вот если у кого-то в этом мире, у самых тупых, у самых ничего не понимающих, глухих, слепых оставались малейшие сомнения по поводу того, на какой шпиль смотрели в Солсбери два русских грушника и совершалось ли какое-нибудь там тайное действие, то теперь Владимир Владимирович все недоумения развеял, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Он назвал Скрипаля подонком. Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет.