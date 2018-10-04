В Украине маршрутка с белорусами врезалась в кран: семь пострадавших 1 4.10.2018, 10:10

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Один из пассажиров находится в коме.

В Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси. В результате ДТП семь человек получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации, один в коме.

Об этом tut.by сообщила официальный представитель полиции Николаевской области Украины Елена Бережная.

ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе. Mercedes Sprinter с белорусской регистрацией (номера Гомельской области) врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.

В салоне микроавтобуса было 8 человек. Один после столкновения пересел в другой автомобиль, полиции о нем пока ничего не известно. В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе — водитель микроавтобуса. Еще один 30-летний пассажир — житель Киева.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, один из них в тяжелом состоянии.

24-летний водитель подъемного крана не пострадал.

По украинским законам, виновному в ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в июле в Николаевской области также возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус «Одесса — Гомель» с номерами Гомельской области врезался в грузовик. Тогда погибли пять человек, 12 с травмами были госпитализированы.