IT-страна на морковных грядках 1 Вероника Белова

4.10.2018, 10:24

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Зацепило!

Преамбула такова. Студентов третьего курса электротехнического факультета БелГУТа отправили на уборку моркови. Оплата за труд предусмотрена не была, но, по условиям договора, студенты могли забрать с поля по 5 кг корнеплодов. Однако моркови сборщикам не досталось. Когда один из студентов начал грузить заработанный урожай в машину, охранник вызвал милицию, сообщает TUT.BY.

На «Комбинате «Восток», на поле которого и произошел инцидент, уверяют, что милицию позвали потому, что студенты собирались увезти больше, чем собрали, и возмущенно добавили: «Не надо же наглеть!»

Таков вкратце сюжет этой «морковной войны». А теперь давайте копнем глубже, но не корнеплоды, а суть этой истории.

Мы специально заглянули на сайт Белорусского государственного университета транспорта, чтобы понять, кого же учат на электротехническом факультете? Итак, студенты по его окончании получают дипломы инженеров-электриков, имея следующие специализации:

— «Автоматика и телемеханика»;

— «Системы передачи и распределения информации»;

— «Микропроцессорные информационно-управляющие системы».

Как вы понимаете, от выдергивания моркови до микропроцессорных информационно-управляющих систем расстояние в несколько световых лет. Но не в наших широтах.

Думается, нет необходимости объяснять, что вынуждает одних прибегать к эксплуатации дешевой студенческой рабсилы, а других соглашаться на эту эксплуатацию. Пересчитайте стоимость 5 кг моркови в рублях, и вы узнаете сумму, в которое государство оценивает человеческое достоинство своих граждан. А иногда и их жизни. История со смертью школьницы во время уборки картофеля никого ничему не научила.

Вот и продолжают студенты собирать урожай, а колхозы воевать за 5 кг морковки. Нищенские разборки на морковных грядках в стране нищих колхозов — тот еще кейс для IT-страны, на которую замахнулся Александр Григорьевич.

Поэтому вовсе не важно, кто прав, а кто виноват в этой «морковной войне». В стране, где в 21 веке морковку собирают инженеры и ею же получают плату за свой труд, победителей быть не может.

Викторий Белова, «Салiдарнасць»