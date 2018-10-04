В Новополоцке молодая мама ударила ногой в лицо милиционера 4.10.2018, 10:25

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Инцидент произошел возле кафе «Шафран».

Инцидент с жительницей Новополоцка произошел еще в конце апреля. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 364 Уголовного Кодекса Беларуси. Суд уже вынес ей приговор, который вступил в законную силу, пишет gorod214.by.

Как рассказал помощник прокурора Андрей Шадурко, в конце апреля возле кафе «Шафран» в Новополоцке сотрудник РОВД пытался задержать мужчину за административное правонарушение. От задержания его попыталась спасти знакомая – 24-летняя новополочанка, которая была пьяна.

Девушка ударила милиционера ногой в лицо и попала по носу, «причинив ему ссадину». В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 364 Уголовного Кодекса Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы. Учитывая то, что девушка признала свою вину, а также то, что у нее есть маленький ребенок, суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы без его исполнения в течение испытательного срока (1,5 года).

Суд вынес приговор 24-летней жительнице Новополоцка по обвинению в «применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

С учетом позиции гособвинения, наличия у женщины на иждивении малолетнего ребенка, а также признания ею вины, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, и постановил не приводить его в исполнение в течение испытательного срока 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.