закрыть
4 октября 2018, четверг, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Чупакабра» вернулась в Слонимские деревни

  • 4.10.2018, 10:37
  • 2,200

Хищник посетил одну из деревень Слонимского района ночью.

В начале августа из деревни Деревная Слонимского района и близлежащих деревень стали пропадать домашние питомцы, пишет «Газета Слонімская».

В Деревной зверь разорвал собаку Пушка, а Тузика изрядно потрепал. Затем в соседних деревнях — Загритьково, Дубровщина, Хорошевичи — стали пропадать не только собаки, но и коты. Была объявлена охота на неизвестного зверя-убийцу.

В четверг, 27 сентября, журналистам позвонил очевидец из Деревной и рассказал, что охотники убили волка на поле между деревнями Деревная и Львовщина. Журналистам удалось заполучить фото убитого животного.

В комментариях на сайте газеты многие писали, что убитый зверь больше похож на собаку, а не на волка. В пятницу, 28 сентября, в Слоним приехали специалисты из Академии наук, которые проводили исследование убитого на Слонимщине зверя.

Убитый зверь оказался собакой по кличке Балто

О том, что застреленный зверь не волк, подтвердила сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии наук Александра Ларченко, которая приезжала в Слоним собирать биоматериал убитого животного.

— Это животное сто процентов не волк. Оно слишком маленькое для волка. Возможно, это помесь собаки и волка, может даже не в первом поколении. Однозначно невозможно сказать, нужно учитывать, что собаки и волки хорошо скрещиваются, — пояснила специалист.

— А можно определить, причастно ли это животное к пропаже домашних собак?

— Боюсь, что нет. Можно было определить по костям, найденным в желудке. Но мы их не забирали, так как нам не совсем это было интересно. Мы будем производить генетические исследования на тему видовой принадлежности этого животного, — добавила Александра Ларченко.

Журналисты нашли хозяев убитого животного

— Ночью моя собака пошла погулять и не вернулась, — рассказал хозяин собаки Геннадий Альбертович, житель деревни Деревная.

Напомним, пес был убит в ночь с 26 на 27 сентября между деревнями Львовщина и Деревная Слонимского района. У Геннадия Альбертовича собака по кличке Балто прожила десять лет. — Это помесь овчарки с какой-то другой породой, точно не знаю. В том, что была убита моя собака, я убедился, когда увидел снимки в интернете, — пояснил житель Деревной с улицы Луговой.

Также мужчина заверил в том, что его пес не причастен к пропаже собак в деревне.

— В те ночи, когда пропадали собаки, моя была на привязи, я это точно знаю, — пояснил сельчанин. — Балто был очень умным и дружелюбным псом. Выполнял многие команды. Возле него спокойно гуляли наши куры и даже клевали из его миски, и он спокойно за этим наблюдал. Они и с котом Томом были друзья, часто играли. Кот нередко с ним в будке сидел. Соседи спокойно заходили во двор и не боялись его. Понятно, что, как любой сторожевой пёс, он мог погавкать на чужих, — рассказала при встрече хозяйка убитой собаки Людмила Альбертович.

Также сельчанка добавила, что Балто они взяли щенком, ещё когда жили в другой деревне.

— Люди, которые нам его отдавали, сказали, что у собаки были овчарки в роду. У нашей собаки хвост не очень длинный. Ещё когда пёс был молодой, попал под машину и ему оторвало полхвоста, а сам он выжил, — рассказала Людмила Альбертович. Теперь от собаки осталась будка и цепь, висящая на заборе.

Зверь вернулся в Деревную

Во вторник, 2 октября, около 15.00 с журналистами связались жители деревни Деревная и рассказали, что неизвестный зверь опять посетил деревню ночью. Зверь наследил во дворе семьи Дмитрия и Вероники Бущик по улице Молчадской.

— Мои собаки целые и невредимые. Одна у нас русская гончая, а вторая — дворняжка. Дворняжка была спущена и гуляла по двору. Ночью я слышала, что псы очень сильно лаяли. Утром с порога я увидела следы лап и когтей, это точно следы не моих собак. Я их сфотографировала. Знакомая с улицы Гагарина в Деревной сказала, что эти следы очень похожи на те, которые она снимала, когда неизвестный зверь наследил на их улице.


популярное за неделю

Мнение

Паша, стой!
Паша, стой! Таццяна Севярынец
Высокая политика «гоп-стопа»
Высокая политика «гоп-стопа» Андрей Санников
Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова