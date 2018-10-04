«Чупакабра» вернулась в Слонимские деревни 4.10.2018, 10:37

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Хищник посетил одну из деревень Слонимского района ночью.

В начале августа из деревни Деревная Слонимского района и близлежащих деревень стали пропадать домашние питомцы, пишет «Газета Слонімская».

В Деревной зверь разорвал собаку Пушка, а Тузика изрядно потрепал. Затем в соседних деревнях — Загритьково, Дубровщина, Хорошевичи — стали пропадать не только собаки, но и коты. Была объявлена охота на неизвестного зверя-убийцу.

В четверг, 27 сентября, журналистам позвонил очевидец из Деревной и рассказал, что охотники убили волка на поле между деревнями Деревная и Львовщина. Журналистам удалось заполучить фото убитого животного.

В комментариях на сайте газеты многие писали, что убитый зверь больше похож на собаку, а не на волка. В пятницу, 28 сентября, в Слоним приехали специалисты из Академии наук, которые проводили исследование убитого на Слонимщине зверя.

Убитый зверь оказался собакой по кличке Балто

О том, что застреленный зверь не волк, подтвердила сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии наук Александра Ларченко, которая приезжала в Слоним собирать биоматериал убитого животного.

— Это животное сто процентов не волк. Оно слишком маленькое для волка. Возможно, это помесь собаки и волка, может даже не в первом поколении. Однозначно невозможно сказать, нужно учитывать, что собаки и волки хорошо скрещиваются, — пояснила специалист.

— А можно определить, причастно ли это животное к пропаже домашних собак?

— Боюсь, что нет. Можно было определить по костям, найденным в желудке. Но мы их не забирали, так как нам не совсем это было интересно. Мы будем производить генетические исследования на тему видовой принадлежности этого животного, — добавила Александра Ларченко.

Журналисты нашли хозяев убитого животного

— Ночью моя собака пошла погулять и не вернулась, — рассказал хозяин собаки Геннадий Альбертович, житель деревни Деревная.

Напомним, пес был убит в ночь с 26 на 27 сентября между деревнями Львовщина и Деревная Слонимского района. У Геннадия Альбертовича собака по кличке Балто прожила десять лет. — Это помесь овчарки с какой-то другой породой, точно не знаю. В том, что была убита моя собака, я убедился, когда увидел снимки в интернете, — пояснил житель Деревной с улицы Луговой.

Также мужчина заверил в том, что его пес не причастен к пропаже собак в деревне.

— В те ночи, когда пропадали собаки, моя была на привязи, я это точно знаю, — пояснил сельчанин. — Балто был очень умным и дружелюбным псом. Выполнял многие команды. Возле него спокойно гуляли наши куры и даже клевали из его миски, и он спокойно за этим наблюдал. Они и с котом Томом были друзья, часто играли. Кот нередко с ним в будке сидел. Соседи спокойно заходили во двор и не боялись его. Понятно, что, как любой сторожевой пёс, он мог погавкать на чужих, — рассказала при встрече хозяйка убитой собаки Людмила Альбертович.

Также сельчанка добавила, что Балто они взяли щенком, ещё когда жили в другой деревне.

— Люди, которые нам его отдавали, сказали, что у собаки были овчарки в роду. У нашей собаки хвост не очень длинный. Ещё когда пёс был молодой, попал под машину и ему оторвало полхвоста, а сам он выжил, — рассказала Людмила Альбертович. Теперь от собаки осталась будка и цепь, висящая на заборе.

Зверь вернулся в Деревную

Во вторник, 2 октября, около 15.00 с журналистами связались жители деревни Деревная и рассказали, что неизвестный зверь опять посетил деревню ночью. Зверь наследил во дворе семьи Дмитрия и Вероники Бущик по улице Молчадской.

— Мои собаки целые и невредимые. Одна у нас русская гончая, а вторая — дворняжка. Дворняжка была спущена и гуляла по двору. Ночью я слышала, что псы очень сильно лаяли. Утром с порога я увидела следы лап и когтей, это точно следы не моих собак. Я их сфотографировала. Знакомая с улицы Гагарина в Деревной сказала, что эти следы очень похожи на те, которые она снимала, когда неизвестный зверь наследил на их улице.