Трамп перечислил свою зарплату на благотворительные цели 4.10.2018, 10:33

Глава Белого дома продолжает выполнять свое предвыборное обещание.

Гостем ежедневного брифинга для прессы в Белом доме в среду стал советник президента США Джон Болтон. Но перед тем, как репортеры начали задавать ему вопросы, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс начала брифинг с объявления о том, что Дональд Трамп продолжает держать свое предвыборное обещание относительно того, что свою президентскую зарплату он будет целиком перечислять на благотворительные и государственные нужды, сообщает «Голос Америки».

Сандерс сообщила, что зарплату за второй квартал года – около ста тысяч долларов до уплаты налогов – президент Трамп перечисляет федеральному Управлению малыми бизнесами (SBA). Присутствовавшая на брифинге директор управления Линда МакМахон приняла чек Трампа, поблагодарила главу государства и сказала, что эти деньги пойдут на программу помощи ветеранам, которые хотят стать предпринимателями.