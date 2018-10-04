Замгенпрокурора России погиб при крушении вертолета под Костромой 4.10.2018, 10:43

1,674

Саак Карапетян

Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Возбуждено уголовное дело.

В катастрофе вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в то числе, замгенпрокурора Карапетян", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ), сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40 в среду.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили "Интерфаксу", что на месте крушения вертолета найдены тела трех человек.

Источник в оперативных службах на месте ЧС ранее сообщил агентству, что причиной аварии стали сложные метеоусловия.