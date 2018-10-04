Юношеская сборная Беларуси по хоккею обыграла команду США 1 4.10.2018, 10:48

фото: hockey.by

Белорусские хоккеисты забросили три шайбы.

На продолжающемся в Пекине турнире юношеская сборная Беларуси (U-17) обыграла команду США со счетом 3:1, пишет «Прессбол».

БЕЛАРУСЬ (U-17) — США — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

БЕЛАРУСЬ (U-17): Мытник; Буйнич — Кузьмин, Кузнецов (к) — Пинчук — Спат; Ереметько — Юзленко, Пироговский — Герасимов — Михалев; Долкарт — Парфенюк, Демидович — М.Ярута — Антонович; К.Ярута, Стрелковский.

ШАЙБЫ: 1:0 — Кузнецов (Буйнич, 3.00). 2:0 — Спат (Пинчук, 17.20 — бол.). 3:0 — Пироговский (Антонович, Спат, 25.37 — бол.). 3:1 — (44.44 — бол.).

ШТРАФ: 35 — 12.