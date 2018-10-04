Берега потерял 3 Сергей Пархоменко

4.10.2018, 11:01

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Сергей Пархоменко

Фото: RFE/RL

Приоткрылось окошечко к Путину прямо в мозг.

Все вцеплись в сегодняшнюю идиотскую оговорку Путина про шлюх: "Как известно, шпионаж, как и проституция, — одна из самых важнейших профессий в мире..." Ну и фактически сделанное признание, что Скрипаля пытались отравить не случайно, а поделом, потому что он "подонок" и "предатель родины", то есть и нечего о нем переживать теперь, - тоже всех очень увлекло.

А на самом деле самое страшное и отвратительное из сказанного им сегодня - вот эти три фразы про "бомжей": "Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?.."

То есть в его голове живет представление о какой-то такой "очистке", которая может (и даже, наверное, должна?) очищать страну от живых бездомных людей, как от бродячих паршивых котов. И вот "мужики", которые "приехали и начали травить" - они не в этой неприятной "очистке" работают, нет, а занимаются "одной из самых важнейших профессий в мире". Так что, дескать, не путайте. Не обижайте уважаемых людей своими подозрениями.

Приоткрылось окошечко к нему прямо в мозг: можно заглянуть, посмотреть, какая там липкая жижа у него внутри булькает.

И между прочим, оказалось, что он когда-то какой-то слышал звон про "работает в очистке", запомнил этот обрывок, но напрочь забыл, в каком именно контексте и по какому поводу вопрос - "А как же он работал в очистке?" - был задан. Ну да, он же теперь все больше Пушкина читает. Булгакова еще не скоро проходить будет.

Переписывался сегодня с одним далеким и прекрасным другом, и там он у меня спрашивает - "Вот ты мне объясни, а зачем Путин сегодня обзывал Скрипаля? Это же выглядит как так ему и надо. И правильно убили. Это же очень глупо, нет?"

И в самом деле... Очень глупо.

Но мне кажется, это объясняется совсем просто: Путина сильно подводит то, что он все время с насмерть перепуганными мудаками общается. А живых людей вокруг него давно нет.

Ему за все эти годы стало казаться, что люди вообще все всегда такие. Во-первых, очень темные и ограниченные. А во-вторых, очень его боятся. И им можно всякую херню говорить с важным победительным видом, а они будут с восторгом с ней соглашаться. Очень это все выглядит знакомо и, в сущности, по-человечески.

Это называется - берега потерял.

А попросту говоря - обнаглел.

Поэтому с большим нажимом и торжествующей улыбкой говорит то, чего разумные люди говорить себе не позволяют. И страшно собой доволен. Вот как я их срезал! Назвал его предателем и подонком - и вопрос сразу закрыт. Никто же перечить не будет. Все только хлопают. И послушно гогочут в нужных местах.

Нету там никаких глубин, никаких тончайших расчетов. Этот человек с годами просто одурел. Привык брать на глотку, напором, нахрапом. Привык, что все от него в ужасе разбегаются или с гадливым изумлением отворачиваются. Но не перечат, не останавливают.

Оттого такой и стыд.

Сергей Пархоменко, "Фейсбук"