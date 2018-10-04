В аэропорту «Минск» оцифруют всех пассажиров 2 4.10.2018, 11:13

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Министерство транспорта задумало «важный проект».

Начат инфраструктурный проект по строительству второй искусственной посадочной полосы третьей категории, которая позволит принимать самолеты типа А380, сообщает neg.by.

Кроме того, ведутся работы по созданию Центра управления воздушного движения. Также реализуется проект по созданию промышленно-логистического комплекса, который расположен на пересечении второго и девятого международного транспортного коридора.

На этом объекте планируется оказывать логистические услуги с возможностями таможенного оформления, производить отдельные виды продукции, проводить выставки и презентации товаров. Для обеспечения возможности доставки грузов в этом комплексе проводится модернизация инфраструктуры Оршанского аэродрома, предусматривающий капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.

Об этом рассказала в ходе пленарного заседания Белорусской транспортной недели начальник управления Минтранса Елена Валента.

Эксперт отметила, что также начат активный переход к переводу информации в цифровой формат. Создается автоматизированная информационная система персональных данных пассажиров воздушных судов, включающие информацию госорганов, по которой будет отказано во въезде-выезде в страну.