Верховная Рада утвердила приветствие «Слава Украине!» в ВСУ 2 4.10.2018, 11:17

Приветствие будет использоваться и в Национальной полиции.

Верховная Рада Украины в ходе утреннего заседания приняла во втором чтении и в целом законопроект №9036, который устанавливает лозунги "Слава Украине!" / "Героям слава!" официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". "За" проголосовал 271 депутат, "против" – 26. ", сообщает "Гордон".

На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине!" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: "Героям слава!" Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине!" военнослужащие отвечают: "Героям слава!" – говорится в законе.

Помимо отмены советских приветствий законопроект предполагает введение обращения "господин"/"госпожа" ("пан"/"пані") как альтернативное "товарищу" ("товаришу"). Приветствие "Слава Украине!" будет использоваться и в Национальной полиции: "На приветствие руководителя или старшего по специальному званию "Слава Украине!" все полицейские, которые находятся в строю, отвечают: "Героям слава!".