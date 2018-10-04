Деньги не пахнут алкоголем 6 Виктор Горбачев

4.10.2018, 11:19

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Виктор Горбачев

Думающий гражданин опасен.

Да что Беларусь? То была, самая короткая антиалкогольная кампания в мире! Только заявили, и через день точка. Попытка встать с колен из лужи и пойти на своих двух трезвым провалилась. И не стоит сейчас гадать, что это было и почему так бесславно закончилось, все версии будут посрамлены самой понятной — деньги.

Деньги не пахнут алкоголем. Они или есть или их нет. А запрет на торговлю алкоголя ночью – в любом случае финансовый убыток для держателей спиртного.

Бояре решили так, и царь вернул все взад. «Кто-то» хотел остановить ночное спаивание населения, но этому «кто-то» дали понять, кто в доме хозяин.

Трезвый человек имеет свойство думать. Думающий гражданин опасен. А это надо? Так что – пейте! День и ночь. С царского плеча дозволено.

Спиртного хватит, а будет мало – добавят. День и ночь будут «гнать» товар в угоду народу. А если надо, то и на избирательных участках установят дешевые точки по продаже спиртного. Правильно пить и правильно голосовать – близнецы-братья. И не важно, что пьющие, в большинстве, могут не дотянуть до пенсионного возраста. На смену им придут другие.

Главное – бюджет будет, как коробочка, полон всегда. Можно и зарплату спиртным частично выдавать. Надо, чтобы Беларусь не скакала из года в год с первого на другое место в мире по количеству потребления спиртного на душу населения. Должна быть стабильность. Первое! Значит всегда – первое. И к чему глупые вопросы: пить или не пить? Пьющими легче рулить. Трезвость – несет в себе опасность для срока правления.

И да, к продаже алкоголя всегда и везде, добавить продажу сигарет. Открыть в следующем году тысячи новых торговых точек по стране. И Минску пятьсот точек влепить! Чтобы еще и укурились!

Помнится, торговые павильоны индивидуальных предпринимателей снесли по всей стране. Объясняли, что внешний вид портят в городах и селах. А вот табачные павильоны можно. Вид не будут портить и деньги прямо в «закрома» рекой. Тут не качество важно, а количество и оборот.

А здоровье? Вы о чем?! В данном случае, это песенка не про нас.

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»