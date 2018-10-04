Протестующие в Ингушетии заблокировали парламент 4.10.2018, 11:31

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Жители Ингушетии вышли протестовать против соглашения о границе с Чечней.

Ингушский парламент утвердил соглашение об установлении границы с Чечней. С утра сотни несогласных с этим решением вышли на улицы и направились к народному собранию республики. В столице республики Магасе перекрыты дороги, интернет работает с перебоями, сообщает ВВС.

За ратификацию соглашения о границе проголосовали 17 депутатов, сообщил советник главы Ингушетии Артем Перехрист. Трое были против, остальные воздержались. Всего в заседании приняли участие 25 депутатов из 32.

Собравшиеся у правительственного квартала отправили к депутатам парламентера с просьбой обеспечить участие в заседании народного собрания представителей общественности в количестве 10 человек, рассказал Би-би-си один из участников акции. Они также потребовали после голосования сообщить о принятом решении.

После этого к протестующим вышла делегация депутатов в сопровождении сотрудников Росгвардии. В этот момент раздались выстрелы, возможно, не из боевого оружия, сообщает корреспондент Би-би-си, и бойцы Росгвардии увели депутатов обратно в правительственный квартал.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, утром в четверг на улицы Магаса вышли жители Ингушетии, недовольные новым соглашением о границе с Чечней.

Накануне в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в 10 часов утра в четверг парламент приступит к ратификации соглашения. Противники соглашения решили собраться у здания народного собрания в восемь утра, но дороги оказались перекрыты.

Митингующие, дойдя до оцепления, сосредоточились у здания министерства финансов.

На улицы Магаса выведены служащие полиции и Росгвардии. У корреспондентов Би-би-си несколько раз проверяли документы люди в штатском, представившиеся сотрудниками центра по противодействию экстремизму.

Как пишет "Кавказский узел", в "Фейсбуке" наряду с анонсом митинга распространялись призывы к депутатам не голосовать за передел границы. С вечера 3 октября в Ингушетии сообщали об отключении мобильного интернета в сетях всех операторов связи, за исключением одного, отмечает издание.

Против принятия законопроекта об утверждении соглашения выступил конституционный суд республики.

В его отзыве (имеется в распоряжении Би-би-си) говорится, что народное собрание не уполномочено рассматривать такой законопроект, вопрос должен решаться на республиканском референдуме.

В соответствии со статьей 111 конституции Ингушетии установление и изменение границ и другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и с учетом мнения населения, сказал Интерфаксу председатель суда Аюп Гагиев.

О чем договорились Кадыров и Евкуров

На прошлой неделе главы Чечни и Ингушетии - Рамзан Кадыров и Юнус-бек Евкуров - подписали соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. Активисты утверждают, что руководители регионов ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав Чечне часть горных земель.

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.

Встреча Кадырова и Евкурова проходила в Магасе при повышенных мерах безопасности. Собеседники Би-би-си из Ингушетии рассказывали, что за сутки до переговоров власти закрыли въезды в столицу республики и выезды из города, там начались проблемы с мобильной связью.

Поют у нас здесь вот так: pic.twitter.com/3oO5jN8EVj — Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.

Несколько сотен человек тогда вышли на стихийный митинг против передачи ингушской земли Чечне, но их разогнала полиция.

Активисты утверждают, что руководители регионов ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав Чечне часть горных земель.

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.

До подписания Кадыров и Евкуровым соглашения единственным договором о разграничении территории был документ 1993 года, подписанный первыми президентами республик Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.