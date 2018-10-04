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Израиль задействует F-35 против С-300 в Сирии

  • 4.10.2018, 11:51
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Фото: iStock

Вылеты станут более безопасными для пилотов ЦАХАЛа.

Для ударов по Сирии Израиль задействует новейшие истребители-невидимки пятого поколения F-35, сообщает Israel National News со ссылкой на радиостанцию Армии обороны Израиля. Применение стелс-самолета обусловлено поставкой в Сирию российского комплекса С-300.

По данным источника станции в ВВС, будущие атаки станут более безопасными для пилотов в свете новой реальности в небе Сирии.

«Это самое дорогое оружие в мире и самый совершенный самолет. Израиль заплатил 125 миллионов долларов за каждый истребитель. Восемь таких самолетов уже используются, а еще 33 ожидаются к 2021 году», — рассказал собеседник радиостанции.


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