На каких музыкальных инструментах играли в Беларуси несколько столетий назад 4.10.2018, 11:57

Под музыку — веселее.

Так считали белорусы и в те времена, когда нельзя было включить Youtube, магнитофон и даже проиграть пластинку. Оставалось или петь самим, или ждать умельцев-музыкантов, которые где-то отыскали или смастерили инструмент и без учебников освоили его, пишет planetabelarus.by.

Что это были за инструменты, которые одними из первых появились в Беларуси, и почему белорусы их так любили?

Дуда

Сто лет назад любой белорус, время от времени бывавший на ярмарках и богатых свадьбах, ответил бы без запинки, что самый популярный белорусский музыкальный инструмент — это дуда. Сегодня не каждый сразу сообразит, как она выглядит и тем более звучит. Но если отвечать на вопрос, не ограничиваясь периодом электрогитар и синтезаторов, а учитывая многовековую белорусскую историю, то ответ белоруса из прошлого будет верным.

Дуда — многозначный термин. И здесь речь идет не о дудочке и даже не о дудке, а о кожаном мешке с несколькими трубками, который в Беларуси называли дудой. Самая маленькая трубочка предназначена для того, чтобы наполнить инструмент воздухом. При игре музыкант давил локтем на мешок, воздух поступал в трубки с язычками из камыша или перьев, и получался громкий резкий звук.

По принципу работы и внешнему виду дуда напоминает шотландскую волынку. Да и в целом похожие инструменты существовали во многих странах: в Армении, Болгарии, Португалии, Испании, России. Но все же белорусская дуда — уникальный инструмент, его выделяют среди других детали. Например, количество бурдонов (это трубки, которые создают фон), их расположение и, соответственно, отличающийся звук.

На дуде играли скоморохи на праздниках у Радзивиллов еще в XII веке: на одном из изображений в летописи есть дударь. Под песни и звучание дуды в начале XIV века народ встречал князя Ольгерда из успешных военных походов. Этот музыкальный инструмент часто всплывает в рассказах шляхтича Завальни Яна Барщевского. Описывали его и Винцент Дунин-Марцинкевич, и Адам Мицкевич, и Бронислав Тарашкевич.

Однако сложно даже предположить, когда дуда впервые заиграла на белорусских землях. Ведь инструмент уводит еще к славянским мифам и сам наделен сакральным смыслом. Мешок для инструмента часто изготавливали из животного, которое приносили в жертву. И потом эта дуда играла во время всех самых важных событий в жизни человека, например, на крестинах или на свадьбе.

Сегодня дуда мало известна белорусам, так как в середине XX века ее практически перестали использовать в Беларуси. Еще в начале 1900-х инструмент постоянно присутствовал на белорусских праздниках, но потом сразу на несколько десятилетий пропал из виду.

Но вещи с тысячелетней историей не так просто списать. Сегодня находится все больше энтузиастов, которые возрождают звучание дуды в стране. Появляются мастера, которые ее изготавливают и музыканты, которые оттачивают свою игру. А в городе Глубокое уже на протяжении нескольких лет проходит фестиваль «Дударскі рэй», на который съезжаются дудари из Беларуси и из-за рубежа.

Цимбалы

История цимбал уходит еще дальше: они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в XVI столетии, когда белорусы, особенно магнатская молодежь, стали чаще бывать в западных странах, и, возвращаясь, привозили с собой новые предметы и идеи. Цимбалы упоминаются в «Малой подорожной книге» Франциска Скорины. И уже в те времена, то есть около 1522 года, цимбалы звучали как на народных гуляньях, так и при дворах белорусских шляхтичей и магнатов.

Цимбалы часто использовались и при католических церквях. Например, известно, что в 1605 году они были одним из ансамблевых инструментов иезуитской капеллы. А ансамбль из цимбал, скрипки и бубна долгое время был одним из самых распространенных в Беларуси.

Многие мастера с интересом подходили к изготовлению этого музыкального инструмента, поэтому и цимбалы в разных регионах страны были разные. Некоторые крепили на стол, некоторые ставили на колени, а бывало, их и вовсе подвешивали ремешками на плечах.

Скрипка

Современная скрипка и ее слава «королевы оркестра» сегодня больше ассоциируется с шикарными филармониями и вечерами с шампанским и черными платьями в пол. Тем сложнее поверить, что веков шесть тому назад скрипка была инструментом простолюдинов и поэтому редко попадала в литературные и исторические документы.

Первое документальное свидетельство существования скрипки в Беларуси относится к 1566 году. Именно в этом году князь Сигизмунд-Август написал письмо своему маршалку, наказав брать налог с музыкантов-скоморохов: дударей, скрипачей и иных.

Первыми скрипачами Беларуси, и правда, были скоморохи, странствующие актеры и музыканты, которых любили и ждали на любых народных праздниках. Зато власти и церковь их недолюбливали. Заставляли платить большие налоги и всеми средствами хотели прогнать со своих земель.

И пусть в те давние времена нелегко приходилось скоморохам, а вместе с ним и белорусскому скрипичному искусству, память о том, как скрипка радовала крестьян, сохранили сами белорусы. В Беларуси было несколько деревень с названием «Скрипка» или «Скрипки». Упоминается этот инструмент и во многих пословицах: «Ён такую скрыпку мае, што гаворыць і спявае». В народной сказке «Музыка и черти» скрипка творит чудеса, а в знаменитой поэме «Сымон-музыка» скрипка — часть образа главного героя.

Гусли

Благодаря Янке Купале и его знаменитому образу Гусляра об этом музыкальном инструменте знают многие белорусы, несмотря на то, что с начала XX века гусли не так часто можно услышать в Беларуси. Гусли — технически достаточно простой инструмент. Гусельную доску делали из любого дерева, на нее натягивали струны. Впервые гусли упоминаются у Кириллы Туровского в документах XII века.

Уже в XIX веке гусли стали терять популярность, так как появилась возможность заказывать из-за рубежа более сложные щипковые инструменты. Но как и у дуды, у этого музыкального инструмента есть свои поклонники, которые и сегодня становятся гуслярами и играют на этом инструменте души, как его часто называют.