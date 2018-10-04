Американец перепутал лотерейные билеты и разбогател 1 4.10.2018, 11:59

Он по ошибке купил не те лотерейные билеты и выиграл по ним более 700 тысяч долларов.

В американском городе Эвансвилл, штат Индиана, мужчина по ошибке купил не те лотерейные билеты и выиграл по ним более 700 тысяч долларов. Об этом сообщает UPI (перевод — lenta.ru).

Перед розыгрышем Mega Millions Герби Шихорн (Herby Shehorn) заехал в магазин за лотерейными билетами. Он заплатил 10 долларов, вернулся домой и лишь после этого заметил, что получил билеты другой лотереи. Мужчина подозревает, что либо он сам оговорился, либо продавец все напутал.

Ошибочные билеты принесли Шихорну 703 588 долларов. Узнав о выигрыше, мужчина вернулся в магазин с благодарностью. «На следующее утро вхожу туда и говорю: "Как же я рад, что вы напортачили!"», — рассказал он.

Шихорн планирует заплатить налог с выигрыша, а остаток денег потратить на ремонт в доме.