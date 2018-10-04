На митинге в Ингушетии из-за границы с Чечней открыли стрельбу 4.10.2018, 12:07

На акции протеста собрались около 10 тысяч человек.

Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу на митинге в центре Магаса, сообщил «Дождю» председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. Жители выступают против передачи земель Чечне.

Сотрудники правоохранительных органов выстрелили в воздух, рассказал Муцольгов. О пострадавших не сообщается.

Стрельбу прекратили после того, как двое активистов из числа оргкомитета по проведению общегражданского форума Ингушетии зашли на встречу к главе Ингушетии Юнусу-Бек Евкурову.

На митинге собрались около 5-10 тысяч человек. «Все произошло стихийно. Накануне вечером стала распространяться информация о том, что люди собираются. Их призвали собраться в Магасе представители совета тейпов республики, представители оргкомитета продублировали приглашение от старейшин республик. Потом люди начали сами распространять информацию в соцсетях», — сказал Муцольгов.

Люди выступают против ратификации соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Депутаты Ингушетии утвердили документ. «За» проголосовали 17 депутатов из 25 собравшихся, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.

Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали договор о границе между Ингушетией и Чечней в конце сентября. Чечня получила часть Надтеречного района Ингушетии, Ингушетия взамен получила территорию на границе с Малгобекским районом. Обе территории нежилые.