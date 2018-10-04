Четыре с ложкой, а один с сошкой Валерий Коронкевич

4.10.2018, 12:11

Валерий Коронкевич

Сегодня в хозяйствах сложились устойчивые ОПГ.

Прочитав материалы о вакансиях в сельскохозяйственном производстве, к своему неудовольствию убедился в правильности своих суждений по данному вопросу. Дефицит специалистов и работников массовых профессий, говорит о неадекватной обстановке в данной отросли.

На протяжении многих лет мы видим закономерную стагнацию и сползание вниз престижности сельскохозяйственных профессий. Дефицит и отсутствие специалистов в данной области наблюдается не только в отстающих хозяйствах, но и у флагманов сельскохозяйственного производства. Но для тех, кто кормит нас, зарплату более чем 500 рублей никто не предлагает. Хотя во всех СМИ мы видим и слышим цифру в 1000 рублей. Непрестижность, трудность и ненармированность рабочего дня, ставит в противоречие работника сельского хозяйства по сравнению с другими более престижными и денежными вакансиями. Постоянное игнорирование требований тружеников села. Полное игнорирование требований работников сельского хозяйства со стороны отраслевого профсоюза, обесценивает труд данной категории трудящихся.

5-10 лет назад везде и всюду руководители хозяйств на законные требования своих работников отвечали: “Садись пиши заявление, на твое место завтра будет 10 кандидатов”. Что многие и делали, и отправлялись на поиски других мест работы или меняли место жительства. Что во многом повлияло на существующее положение дел в отросли. Есть много примеров, когда за одним механизатором закреплено до 5 видов техники при полном отсутствие ремонтной базы и кадров для её осуществления.

При это техника преждевременно приходит в негодность не выработав свой ресурс, что делает производство сельскохозяйственной продукции убыточной. На сегодняшней день полностью отсутствуют в хозяйствах кузнецы, токари, редкой стала специальность сварщика. Совсем недавно проезжая в рейсовом автобусе местного значения. Я познакомился с одной телятницей которая пояснила что уже на протяжении нескольких месяцев её зарплата составляет 150 рублей, а на комплексе практически отсутствует ежемесячный перевес скота и платят ей аванс. Чего не хватает для жизни её семьи.

А перевес ската в данном хозяйстве осуществляется только при отгрузке частным лицам и предпринимателям. И при полном отсутствие комиссионной взвешивания, что приводит к искажениям в отчетности и всяческим злоупотреблениям, обесценивая труд людей.

События последних дней наталкивают меня на мысль, что такая практика по отношению к трудящемуся народу распространена и в других отраслях народного хозяйства, за что народ не любит и не уважает назначенную власть.

Сегодня в хозяйствах сложились устойчивые ОПГ в лице главного руководителя и специалистов, которые хитро манипулируют ситуацией, средствами, настроением рабочих. В то же время не забывая о себе и во многих случаях незаконно присваивая незаработанные средства, фальсифицируя документы. Напрочь отсутствующий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью, коллегиальность решения финансовых вопросов, создает поле для их деятельности, защищенным и довольно таки плодородным.

В соединённых штатах 5% фермеров кормят страну. У нас эти же 5% из которых 4% крепостные работающие за миску похлебки и 1% который разоряет страну, присваивая незаработанные деньги.

Валерий Коронкевич, 6tv.by