Правительство Польши поможет своим гражданам с трудоустройством 4.10.2018, 12:51

Министерство труда намерено повысить занятость поляков.

В сентябре уровень безработицы составил 5,8%. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская. Несмотря на то, что уровень безработицы снижается, у работодателей возникают проблемы с поиском новых сотрудников, отмечает министр, сообщает «Радио Польша».

Эльжбета Рафальская сообщила, что в связи с этим правительство намерено привлекать к работе лиц, которые на данный момент по разным причинам не работают.

«Необходимо уделить внимание повышению занятости поляков, в данном случае я имею в виду молодых людей, людей в возрастной группе 50+ или о тех, кто когда-то настолько потерял желание искать работу, что со временем опустил руки», - говорит министр семьи, труда и социальной политики.

Эльжбета Рафальская сообщила, что без работы остается 948 тысяч человек. Она подчеркнула, что три года назад, когда правящая ныне партия «Право и справедливость» только начинала свою работу, то в стране было 1,5 миллиона безработных поляков.

Отметим, что Польша является одним из лидеров по уровню занятости в Европейском союзе.