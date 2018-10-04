«Учите детей не в школе? Вас будут всегда критиковать, но никогда не помогать» 7 4.10.2018, 13:03

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Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мама дочери, которая обучается дома, рассказала, почему такое образование более качественное.

На днях был опубликован пост Анны Северинец, учительницы смолевичской гимназии: «Почему я против домашнего обучения. Четыре важных момента».

Люба Баркун, мама дочери, которая обучается дома, придерживается другого мнения насчет домашнего образования, пишет kp.by:

- Этот мой текст будет полезен тем семьям, которые только начинают самостоятельно образовывать своих детей вне школы. К сожалению, вам придется столкнуться с множеством некомпетентных недоброжелателей, которые будут всегда критиковать, но никогда не помогать. В вас будут видеть угрозу, хотя вас мизерное количество и вы никого не трогаете. Однако помните, что вокруг много единомышленников, готовых (по запросу!) помочь, поделиться опытом и поддержать ваше начинание.

Насколько усиленно должен учиться ребенок, решает семья. Фото: личный архив

В Беларуси около 2000 (?) детей находятся на домашнем обучении. Ваши далекие от СО (семейного образования) недоброжелатели встречались в лучшем случае с 5 - 7 детьми, обучающимися вне школы. Это ремарка к примитивным, ничем не обоснованным обобщениям про детей на СО. Более того, ни один из непрошеных советчиков не имеет личного опыта домашнего обучения и опирается исключительно на свои фантазии в данной теме. Вы думаете, критик знаком с трудами Д.Ж. Гатто, А. Кона, М. Эпштейна, С. Френе и многих других? Очень маловероятно. Не удивляйтесь, что его рассуждения будут представлять собой кашу из штампов, мифов и личных травм, замешанную на непонимании сути СО как формы получения образования, когда сама семья выбирает стратегию обучения ребенка. Семьи на СО могут исповедовать самые разнообразные подходы к обучению - от анскулинга до школы на дому. Непонимание этого момента сразу делает несостоятельной всю огульную критику домашнего обучения. Что хаете, собственно? Пора бы уже определиться. Однако понимание вопроса отсутствует напрочь, что не мешает, впрочем, публично порицать СО. Учите матчасть, как говорится.

Я лично знакома примерно с тридцатью семьями на СО, и только две-три из них сознательно выбирают анскулинг. Школу на дому, кстати, столько же. Остальные практикуют самые разнообразные формы обучения. Такая вот раскладка сил. Позволю себе дать вам несколько советов относительно организации учебы дома. Пользоваться ли ими - решать только вам!

1. Играйте с детьми! Не лишайте себя роскоши использовать игру как инструмент обучения, как взгляд с другого ракурса на известное, и даже, о Боже, как удовольствие. Получится эффективно и приятно. Работа тоже может (должна?) приносить радость. Если вы не уверены, что предложенная вами игра полезна, то используйте шикарные труды специалистов, благо их сейчас великое множество на рынке образовательной литературы. Также к вашим услугам прекрасные обучающие карточные игры. Только вам решать, как рано ребенок должен приступать к учебе, но именно благодаря игре моя семилетняя дочь занимается по программе третьего класса, т. к. с трех лет мы учились играя. О пользе свободной игры, не имеющей прямого отношения к обучению, читайте в книге Д. Макнамары «Игра. Покой. Развитие».

2. Трудитесь эффективно! Насколько усиленно должен учиться ребенок, решает семья. Именно вы определяете, каким предметам стоит уделять особое внимание. Отмечу только, что дома учиться получается быстрее и качественнее. Придерживаться ли семьям на СО школьной программы? Да, ее вполне можно взять за основу планирования учебного процесса, обогащая нестандартными задачами, игровыми блоками, мини-проектами, экскурсиями, просмотрами образовательных фильмов и т. д.

Не лишайте себя роскоши использовать игру как инструмент обучения. Фото: личный архив

3. Учите наизусть! СО этому не помеха, а подспорье. Учите, прыгая на батуте, гуляя по парку, хлопая и топая в ритм стихотворения. Физическая активность способствует лучшему усвоению материала, поэтому моя дочка учит стихи, прыгая на батуте. На сегодняшний день она выучила наизусть больше стихотворений на белорусском и русском языках, чем среднестатистический выпускник школы. Ходите на вечера и ночи поэзии, знакомьтесь с биографиями авторов, встречайтесь с поэтами и поэтессами, если это возможно. Школьная программа - это только верхушка айсберга под названием «Настоящая Учеба», поэтому не останавливайтесь на ней.

4. Вместо того чтобы соблюдать дистанцию, сотрудничайте с детьми! В любой семье есть правила, права и обязанности. С началом обучения в семье устанавливаются новые правила относительно учебы. Всячески привлекайте ребенка к планированию предстоящей работы и составлению расписания. Поддерживайте ребенка в учебе, предлагайте нестандартные подходы и принимайте его предложения. Пусть учеба открывает новые миры и приносит радость! Успехов!