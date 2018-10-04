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Белорусы ответили на имперские амбиции Кремля

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  • 4.10.2018, 13:30
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Ценность независимости нашей страны даже не вызывает сомнений.

Пока Кремль интересуется, что белорусы думают о России и тесном союзе с ней, журналисты «Белсата» расспросили прохожих, в какой бы союз они на самом деле хотели войти.

Оказалось, что многие думают о союзе с Евросоюзом, поскольку там развита культура, здравоохранение и образование. Некоторые утверждают, что нам было бы лучше в союзе со Скандинавией из-за высокого уровеня жизни и хороших зарплат.

А хотели бы белорусы войти в состав России или другого государства?


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