«Он ни разу не из Котласа. И фамилия его не Петров» 10 4.10.2018, 13:29

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Журналисты поискали второго «солсберецкого» туриста.

В досье ФМС есть сведения, что Петров родился 13 июля 1979 в городе Котлас Архангельской области России, и что свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного". Настоящее Время проверило, действительно ли Петров жил в этом городе.

Российские власти и лично Владимир Путин уверяли, что Руслан Боширов и Александр Петров, которых Великобритания обвиняла в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей – гражданские лица и не имеют никакого отношения к преступлению в Солсбери. Однако расследователи Bellingcat и The Insider настаивают на том, что это неправда. Заграничные паспорта, выданные Петрову и Боширову, косвенно указывают на то, что оба россиянина связаны с российскими спецслужбами. Помимо этого, "Боширова", чье настоящее имя, по всей видимости, Анатолий Чепига, опознали как уроженца деревни в Амурской области и курсанта Дальневосточного военного училища, а также как Героя России, получившего награду в 2014 году.

Про его напарника, который ездил вместе с Бошировым в Солсбери и также вместе с ним дал интервью телеканалу RT, до сих пор известно гораздо меньше. В досье Федеральной миграционной службы на Александра Петрова, взятое из базы данных ФМС, есть сведения, что Петров родился 13 июля 1979 года в городе Котлас Архангельской области России, и что свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного". Но при этом "испорченного" паспорта с указанным в анкете номером никогда не существовало в природе. Также на досье стоит штамп "Сведений не давать. Совершенно секретно", а в самом досье нет ни истории получения других национальных и загранпаспортов, ни истории регистраций по разным адресам.

Журналисты телеканала "Настоящее Время" решили проверить, действительно ли "Петров" родился и жил в Котласе, и съездили в небольшой город, где живут 60 тыс. человек.

В самом популярном паблике Котласа в соцсети ВКонтакте местные жители неоднократно попытались опознать своего якобы земляка. Но ни один из сорока тысяч пользователей этого сделать не смог.

"Этот чувак ни разу не из Котласа. И фамилия ему не Петров!" – к такому заключению пришли многие жители города.

"Да, точно, пусть привлекают внимание! Может, кто-нибудь наш Котлас навестит. Порядок хоть наведут. Может, помойки все уберут!" – надеются они.

По информации из анкеты ФМС, Петрову 39 лет. Мы попытались найти хотя бы его одноклассников или людей, которые ходили с ним в детский сад. Но никто из людей подходящего возраста не смог вспомнить, что сидел за одной партой с героем интервью на канале RT.

Жители Котласа также посоветовали посмотреть публикации в местных СМИ: в городе есть традиция поздравлять друг друга с праздниками через газету. Но и этот способ не сработал: в июльском номере за 2009 год ни один человек не поздравил Александра Петрова с днем рождения.

Кроме большого газетного архива в Котласе есть еще и церковный. В основном это отчеты священнослужителей перед советским городским руководством, бухгалтерия и скромный список тех, кого крестили в храме Котласа. Фамилии Петров в последнем перечне также нет, как нет ее и в архиве столицы области.

В интервью RT Александр Петров говорил, что якобы работает в индустрии спорта и продает спортивное питание для тех, кто тренируется профессионально. Оказалось, что в Котласе как раз сейчас проходит турнир по бодибилдингу, причем не городского, а областного масштаба. Мы пообщались с атлетами, которые выступали на сцене, а также с людьми за кулисами и в зале, то есть с целевой потребительской группой для бизнеса Александра Петрова. Оказалось, что круг профессиональных спортсменов в Котласе – довольно узкий, но про Петрова никто из опрошенных ничего не слышал.