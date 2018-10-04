Доллар подорожал до 2,15 рубля 4.10.2018, 13:45

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Американская валюта дорожает девятые торги подряд.

На валютных торгах в Минске 4 октября доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0174 и составляет Br2,1508 (3 октября - Br2,1334 за $1).

Евро подорожал на Br0,0018 до Br2,4708 (3 октября - Br2,469 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0098 до Br3,2502 за 100 российских рублей (3 октября - Br3,26 за 100 российских рублей).