Видеофакт: Таксист снимал гаишника, а тот надел на него наручники 9 4.10.2018, 14:04

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Водитель хотел уточнить причину остановки.

Статья 23.4 КоАП РБ "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе" становится последнее время чрезвычайно распространенной: старательность служителей правопорядка, неукоснительно следящих за повиновением граждан, не остается незамеченной.

Видео одного из подобных случаев попало в Сеть, и abw.by постарались узнать детали произошедшего.

Инцидент произошел на улице Хатаевича в Гомеле. Водитель такси Вячеслав вез пассажирку, когда приблизительно в 1.30 его остановили инспекторы ГАИ.

"Они остановили меня под знаком "Остановка запрещена". Потребовали документы. Я хотел уточнить причину остановки и узнать, в чем меня подозревают, но на этот вопрос мне никто не ответил. Сколько я ни спрашивал, отвечать они отказывались: просто молчали - и все".

Далее, по словам водителя, инспектор ГАИ начал составлять на него протокол об административном правонарушении, мол, у водителя отсутствовали документы. Хотя документы у того, как он заверяет, были, но, прежде чем предъявлять их, он хотел выяснить причину остановки. Инспектор с подходом Вячеслава к последовательности действий "сперва причина остановки - потом документы" не согласился, а потому после составления протокола пригласил водителя проследовать в служебный автомобиль для подписания документа.

Молодой человек насторожился и, оказавшись в салоне автомобиля ГАИ, начал вести видеозапись. Однако инспектор потребовал у Вячеслава прекратить съемку.

"Он мне говорит: прекратите съемку, в машине ведется видеозапись. Я говорю: это мое законное право - прекращать съемку или нет, я буду дальше записывать видео. А он говорит: это мое законное требование сотрудника милиции!"

Попытки таксиста расспросить инспектора ГАИ, на каком основании он требует у него прекратить ведение видеозаписи, привели к тому, что снимавшего вытащили из служебного автомобиля, уложили на землю и заковали в наручники, а к протоколу по ст.18.18 КоАП "добавили" еще один, по ст.23.4 КоАП, за неповиновение законным требованиям милиции. Телефон у молодого человека также изъяли.

Утром таксист пытался в дежурной части получить объяснения действиям инспекторов ГАИ, но ничего не добился. Телефон ему разрешили забрать в тот же день, видеозапись, к немалому удивлению владельца, осталась нетронутой.

Вячеслав решил так дело не оставлять и уже спустя несколько дней направил в суд две жалобы на действия инспекторов ГАИ.

В изложенных претензиях молодой человек руководствовался тем, что инспектор не имел права запрещать ведение аудио- или видеозаписи в силу ч.1 ст.10.4 ПИКоАП РБ, а также п.11.11 Постановления Совета Министров №1851 от 31 декабря 2002 г. (в ред. от 19.09.2016 №737) "Об утверждении положения о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь".

Мы связались с Госавтоинспекцией г. Гомеля, однако действия сотрудников ГАИ пока не были прокомментированы. Кто в этой ситуации прав, решит суд.

Стоит отметить, что проблема ведения видеозаписи до начала административного процесса или во время него одна из наболевших. Часто возможность зафиксировать на видео суть спорной или конфликтной ситуации с органами правопорядка является едва ли не единственным способом для автовладельца в дальнейшем избежать оговора и донести свою точку зрения.

Однако существуют разные точки зрения на толкование норм процессуального права, регулирующих процесс видеосъемки.

Сегодня об однозначном разрешении на ведение записи можно говорить в двух случаях:

1. Если запись ведется до начала административного процесса.

Учитывая, что деятельность государственных органов, носит гласный и открытый характер, никаких запретов на видеофиксацию работы ГАИ нет.

2. Если запись ведет лицо, в отношении которого не ведется административный процесс.

Видеоблогер смог доказать в суде, что имел законные основания записывать рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении своего товарища.

А вот с самым главным моментом - ведением записи лицом, в отношении которого ведется административный процесс, и во время административного процесса - есть проблемы.

В частности, официальная версия сводится к тому, что ч.1 ст.10.4 ПИКоАП следует понимать просто: "по решению органа, ведущего административный процесс" означает, что такой орган единолично обладает полным правом разрешать/запрещать съемку, а остальные лица могут лишь заявлять ходатайства, которые все тот же орган, ведущий административный процесс, поддерживает или отклоняет. Проще говоря, как милиция решит, так и будет.

Однако Василий Телогрейкин в свое время подверг критике такую всеобъемлющую со стороны органов правопорядка оккупацию права гражданина фиксировать на видео открытую деятельность государственных органов.

По мнению Телогрейкина, даже с началом ведения административного процесса право человека снимать работу госорганов никто не отменял, а норма ч.1 ст.10.4 ПИКоАП оговаривает лишь возможность дополнительной инициативы со стороны органа, ведущего административный процесс, организовать видеофиксацию происходящего.

Так или иначе, но этот момент, так неразборчиво прописанный в нормах административного процесса, требует пояснения, а еще лучше - корректировки.

Но совершенно точно можно сказать, что, прежде чем это произойдет, дело Вячеслава будет рассмотрено в суде, - и очень важно, каким будет вердикт.