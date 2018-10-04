Стало известно, какой будет погода на выходных 1 4.10.2018, 14:10

2,432

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

5 октября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем в отдельных районах по северной половине небольшие дожди. Ветер юго-западный, умеренный, днем по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, местами заморозки до 0..-3°С, максимальная температура в середине дня +10..+15°С, по западу Брестской области до +17°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем - слабо падать.

6 октября большая часть страны будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью на северо-востоке республики скажется влияние фронтального раздела. А в дневные часы на территорию Беларуси начнет поступать теплая воздушная масса с Западной Европы. Ночью по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +14..+20°С.

7 октября Беларусь будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Ночью без осадков, днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +14..+20°С, по югу до +22°С.