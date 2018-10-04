Пролет Крымского моста упал в воду 21 4.10.2018, 14:15

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(обновлено) На восстановление участка понадобится 30-45 суток.

В аннексированном Крыму съехал в воду фрагмент пролета строящейся железнодорожной части. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Инцидент произошел на участке строительства моста между Тузлинской косой и островом Тузла в ходе установки на опоры одного из железнодорожных пролетов. Предполагается, что это случилось из-за технической неисправности одной из домкратных систем. Пострадавших в результате происшествия нет.

В инфоцентре утверждают, что опоры моста не повреждены, несущая способность не нарушена, а ситуация не повлияет на сроки реализации проекта. Пролетное строение извлекут из акватории кранами, на его место будет установлен новый пролет. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30–45 суток. Представители заказчика и подрядчика оценивают последствия инцидента и выясняют его причины.

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