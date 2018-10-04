Мафия 13 Владимир Некляев

4.10.2018, 14:22

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Фото: AP

Алкоголь и табак – это еще и выявление сути режима.

Алкоголь и табак - товар мафии. Именно на нем, а не на спекуляциях нефтью или газом, мафия возникала и поднималась. И ей все равно было, что будет с теми, кто потреблял этот товар. С мужчинами, женщинами, взрослыми, подростками... С народом.

После к алкоголю и табаку добавлялись наркотики.

«Ничего личного, просто бизнес» - это как раз оттуда. Из мафии.

Отмена запрета на ночную продажу алкоголя и решение об установлении по всей Беларуси уличных киосков по продаже табака - это не только реальное свидетельство «заботы» нынешнего белорусского режима о здоровье нации. Это еще и выявление сути режима.

«Ничего личного, просто бизнес»

Мафия.

Владимир Некляев, «Фейсбук»