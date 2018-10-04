Правозащитница из Светлогорска борется за право митинговать 4.10.2018, 15:05

Городские власти наложили фактическое табу на права граждан.

4 октября светлогорская правозашитница Елена Маслюкова направила в районный суд жалобу о запрете митинга, который планировался в субботу (6 октября) против выбросов нового завода беленой целлюлозы, сообщает гомельская «Весна».

Светлогорский райисполком не дал разрешения на проведение митинга 6 октября по надуманной причине – в этот день, в это же время и в том же месте по сообщению заместителя председателя исполкома Константина Петровского состоится молодежное первенство по футболу 1 лиги группы Б.

По словам правозащитницы, городские власти на права граждан наложили фактическое табу – вначале установили в городе единственное место для мирных собраний граждан, а сейчас заявляют, что это место занято!

- Вместо того, что бы содействовать осуществлению гражданами своих права на выражение мнения с использованием мирного собрания светлогорские чиновники настолько «зажали в тиски» эти права, что на практике их реализовать практически невозможно, что и выявилось в моем конкретном случае, - заявила Е. Маслюкова.

Правозащитник Леонид Судаленко, помогающий активистке обжаловать отказ в суде, подчеркивает, аналогичная ситуация с мирными собраниями и выражение своего мнения сложилась по всей стране.

- Мы говорили и вынуждены повторять опять – установленное властями на наши права табу, согласно Конституции допускается только при введении чрезвычайного положения. Власть не оставляет иного выбора, кроме как писать жалобы в Комитет ООН по правам человека, чем мы обязательно воспользуемся, - подчеркнул юрист.

Он также добавил, что за проведение несанкционированных мирных собраний их организаторы и участники преследуются влястями в административном порядке начиная от крупных, до 50 базовых величин штрафов (1225 руб.) и заканчивая арестами до 15 суток.

Буквально сегодня, 4 октября Елене Маслюковой вручили новую судебную повестку на 5 октября. Ее вызывают в суд Светлогорского района в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс за организацию в городе 15 сентября флешмоба против деятельности завода беленой целлюлозы. В отличие от предыдущего суда, судебный процесс будет происходить над правозащитницей уже по части 2 статьи 23.34 КоАП (организация несанкционированного массового мероприятия).