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Решивший принять участие в детективном телешоу пес стал звездой Сети

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  • 4.10.2018, 15:04

Многие собаки любят смотреть телевизор.

Но этот пёс из Даунингтона (Пенсильвания, США) решил ещё и присоединиться к происходящему на экране, пишет 120.su.

Когда хозяева включили детективное телешоу, животное по кличке Бисквит крайне заинтересовалось и действием, и тревожной музыкой. Симпатичный пёс возомнил, что из него тоже получится неплохой детектив, и начал собственное расследование.

Тщательно исследовав пространство вокруг телевизора на наличие улик и подозреваемых, Бисквит остался полностью доволен проделанной работой и улёгся спать.


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