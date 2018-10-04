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Лондон пообещал Москве новые санкции после шпионского скандала в Нидерландах

  • 4.10.2018, 15:15
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Британские и голландские спецслужбы действовали вместе.

Посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон, из-за инцидента с ОЗХО против России будут применены новые санкции. Их параметры будут определены в ходе консультаций с ЕС, отметил он, передает CBS, сообщает РБК.

По словам британского посла, задержание россиян стало возможным благодаря совместным действиям британских и голландских спецслужб. «Срыв этой попытки атаки на ОЗХО был обеспечен опытом и профессионализмом голландских служб безопасности в партнерстве с Соединенным Королевством. ОЗХО — уважаемая международная организация, которая работает над избавлением мира от химического оружия.

Враждебные действия против ОЗХО демонстрируют полное пренебрежение этой жизненно важной миссии», — заявил Уилсон, добавив, что полученной информацией следователи «поделятся с союзниками».


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