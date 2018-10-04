Мингорисполком засекретил имена противников вывески к 100-летию БНР 10 4.10.2018, 15:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Ранее власти обещали установить доску накануне Дня Воли.

Мингорисполком не будет сообщать имена граждан, которые выступают против установления доски в честь 100-летия БНР. Об этом говорится в ответе заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича, который пришел на запрос журналиста Северина Кветковского, сообщает Еврорадио.

Перед тем Юркевич сообщал, что табличку в честь 100-летия Белорусского Народной Республики не вешают, так как против нее есть "ряд обращений граждан". Поэтому вопрос о целесообразности установления вывески еще рассматривается.

Ранее власти обещали установить доску накануне 100-летнего юбилея, однако потом дело замедлили. В результате вывеска до сих пор не установлена.

Северин Кветковский попросил уточнить, сколько обращений было против установления вывески и от кого. Юркевич в своем отказе сослался на статью 28 Конституции Беларуси: "Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство".

Кстати, петиция за установление вывески, как отмечает Радио "Свобода", собрала более 3300 подписей.