Никол Пашинян освободил от должностей шесть губернаторов 4.10.2018, 15:23

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Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

Губернаторы представляют партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнацутюн».

Правительство Армении сегодняшним решением освободило от должностей шесть губернаторов, представляющих партии «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнацутюн» (АРФД), сообщает «Радио Азатутюн».

Так, Ашот Симонян освобожден от должности губернатора Арагацотнской области, Грант Маркарян – от должности губернатора Лорийской области, Арагац Сагателян - от должности губернатора Вайоцдзорской области, Гагик Мириджанян - от должности губернатора Армавирской области, Ишхан Сагателян – от должности губернатора Гегаркуникской области, Карен Амбарцумян - от должности губернатора Сюникской области.

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании 2 октября голосованием путем поднятия рук, 67 голосами «за», приняло изменения в закон о регламенте парламента. За законопроект помимо фракции Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали также присутствовавшие на заседании депутаты от АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) и блока «Царукян», входящих в состав правительства согласия во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Согласно поправкам, предложенным этими тремя парламентскими фракциями, в частности, заседание Национального собрания будет считаться не несостоявшимся, а прерванным, если обсуждение какого-либо вопроса не состоится, к примеру, по причине чрезвычайной ситуации или препятствования участию депутатов в заседании, и может быть продолжено позже.

Это, по мнению премьер-министра Никола Пашиняна, существенно сужает возможности роспуска парламента. Депутатов и политические силы, поддержавшие эти поправки, премьер-министр назвал контрреволюционными.

После голосования АРФД отозвала своих представителей из правительства.

А премьер-министр на митинге возле здания парламента заявил об освобождении от должностей министров и губернаторов от ППА и АРФД. Вчерашним указом президента Армен Саргсяна, шесть министров были освобождены от должностей.