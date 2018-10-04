Появились имена и фото высланных из Нидерландов офицеров ГРУ

Появились имена и фото высланных из Нидерландов офицеров ГРУ13
- 4.10.2018, 15:33
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У одного из подозреваемых был чек на такси из штаб-квартиры ГРУ до Шереметьево.
Власти Нидерландов назвали имена четверых россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
У подозреваемых при себе были дипломатические паспорта, сообщает «Новое время».
Отмечается, что спецслужбы Нидерландов смогли получить доступ к различному электронному оборудованию россиян, в том числе ноутбукам и мобильным телефонам.
Кроме того, у одного из подозреваемых был обнаружен чек из такси, который подтверждает, что в аэропорт Шереметьево он ехал из штаб-квартиры ГРУ в Москве. Также спецслужбы выяснили, что один из телефонов задержанных использовался рядом со зданием ГРУ в Москве.
В связи с инцидентом МИД Нидерландов вызвал российского посла для объяснений шпионской деятельности своих граждан на территории королевства.