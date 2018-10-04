Правозащитник: Милиционеры нагло врут 1 4.10.2018, 16:19

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Сегодняшний суд над Петрухиным и Остапуком был показательным.

Противники строительства аккумуляторного завода Сергей Петрухин и Константин Остапук оштрафованы за «нарушение правил проведения массовых мероприятий».

Соответствующие решения озвучили судьи Суда Ленинского района Бреста Семенчук и Калина. Приговор комментирует для «Радыё Рацыя» правозащитник Владимир Величкин:

- Суд в очередной раз показал то, что милиционеры нагло врут. Они даже свои слова не могут подтвердить теми видеозаписями, которые сами же делали. Почему-то они не открываются. Сейчас сотрудники милиции не охраняют общественный порядок, а выполняют приказы своего руководства по укрощению протестов против аккумуляторного завода.

Таким образом, Петрухин оштрафован на 45, а Остапук - на 14 базовых величин. Кроме того, на Остапука составили протокол за «нарушение правил дорожного движения» и «неповиновение», которое якобы имело место при задержании.

Активистов задержали после воскресной акции протеста на площади Ленина.

В суде произошел спор между сотрудниками Ленинского РОВД и Остапуком, когда те вручали ему повестку по факту якобы "неповиновения".