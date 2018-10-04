Задержанного возле Куропат Павла Северинца оштрафовали 1 4.10.2018, 15:43

Одного из лидеров БХД освободили в зале суда.

Минский районный суд оштрафовал на 1225 рублей сопредседателя БХД Павла Северинца, который принимает участие в защите Куропатского мемориала жертв сталинизма , сообщает «Радыё Свабода».

Политика освободили в зале суда. Приговор вынес судья Виктор Шевцов. Ночь на 4 октября Павел Северинец провел в изоляторе временного содержания. Северинца задержали вечером 3 октября возле ресторана «Поедем поедим» около Куропат.

Активист участвовал в пикете с требованием закрытия ресторана возле охранной зоны мемориала жертвам сталинизма.

От начала пикетирования «Поедем поедим» в июне Северинец отсидел 40 суток ареста, координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский - 50 дней.