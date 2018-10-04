Полсотни белорусов пробуют себя в хоккее за океаном 4.10.2018, 15:50

Что у них получается?

В НХЛ белорусы (уже или пока) не играют. Но есть ребята, которые туда стремятся. Расскажем о них. Сначала о тех, кто к НХЛ ближе всего. Затем о ребятах, которые на главную лигу мира будут претендовать позже, пишет by.tribuna.com.

Егор Шарангович («Бинхэмтон», АХЛ)

Егор Шарангович 18 июля подписал контракт с «Нью-Джерси». В сентябре белорус провел за команду несколько выставочных матчей, в которых играют только проспекты. В одном из них Егор сделал две голевые передачи. Однако в основную команду Шаранговича не взяли, отправив в фарм-клуб АХЛ.

Степан Фальковский («Онтарио Рейн», АХЛ)

Белорусский защитник подписался с «Лос-Анджелесом» летом 2017 года. Прошлый сезон провел в АХЛ. Ближайший также начнет в миноре. Шансов закрепиться в НХЛ у Степана было немного. Белорус участвовал в тренировках «Лос-Анджелеса», но пропускал выставочные матчи. Неудивительно, что Фальковский в итоге попал под отсев, но, к чести защитника, не под первый.

Минувшей ночью стало известно, что и в АХЛ Степан не закрепился: из «Онтарио Рейн» 21-летнего игрока отправили в «Манчестер Монаркс», выступающий в лиге ECHL.

Иван Кульбаков («Ютика», АХЛ)

В сентябре уже 22-летний белорусский вратарь провел 10 дней в лагере новичков «Ванкувера». На одну из выставочных игр остался в запасе. В итоге вернулся в расположение команды АХЛ, за которую выступал в минувшем сезоне.

Максим Сушко («Оуэн Саунд Аттак», OHL)

Нападающему пока лишь 19. Летом белорусский игрок отправился в кэмп «Филадельфии». К слову, представители американской команды гарантировали отцу Сушко, что шанс пробиться в НХЛ будет. Но пока что Максим продолжит выступать в юниорской лиге Онтарио. Сезон, к слову, в ней уже стартовал. Белорус провел три матча, в которых сделал два ассиста.

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Эти парни и так на слуху. Они вызывались в национальную сборную, что говорит о многом. Но есть в североамериканском миноре и другие белорусы, о которых вы если и слышали, то гораздо меньше.

Так, в Западной хоккейной лиге (WHL) выступают игроки «молодежки» Сергей Сапего, Владислав Михальчук, Владимир Алистров, Игорь Мартынов и Владислав Еременко. Им всем по 18-19 лет. На счету защитника Сапего – 3 (1+2) очка в трех матчах при коэффициенте полезности +3. У форварда Михальчука тоже 3 (1+2) очка, но в четырех встречах. Алистров – это тот форвард, который весной очень помог юниорской сборной остаться в элите – за 4 матча один раз забросил и один раз ассистировал. В общем, все при деле. Тревожно лишь за Владислава Еременко – он провел два матча и наиграл на «минус 2» по +/-.

Сергей Сапего

Играют в WHL и белорусы помоложе. 16-летний новополочанин Данила Наливко выступает за «Летбридж». 17-летний форвард Алексей Протас из Витебска играет в одной команде с Сапего. Его сверстники Егор Буяльский и Даниил Степанов также при деле. Андрей Павленко, выступавший за нашу юниорскую сборную, играет за фарм «Эдмонтона» в WHL.

В OHL вместе с Сушко выступают Владислав Колячонок и Никита Зуев. Колячонок считается на Родине большим талантом, этим летом пробный контракт ему предложило «Динамо».

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Командами из топовых юниорских лиг представительство Беларуси в североамериканском хоккее не ограничивается. По данным главного хоккейного статистического сайта Eliteprospects, в Северной Америке прямо сейчас выступает 51 белорус.

Самый младший из нашего десанта – нападающий Герман Рожков. Ему всего 13 лет. Он выступает в команде Канадской международной хоккейной академии. Дебютный для подростка сезон начался. Он провел три матча, результативными баллами пока не отметился. Стоит отметить, что белорус в своей команде один из самых младших.