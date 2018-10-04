В Шотландии на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку виски 1 4.10.2018, 15:55

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О покупателе самого дорогого алкоголя в мире известно лишь то, что он из Азии.

Анонимный покупатель приобрел на аукционе в Шотландии самую дорогую в мире бутылку виски.

Стоимость лота во время торгов достигла рекордной для алкоголя суммы в один миллион сто тысяч долларов, передает ТСН.

Как сообщается, речь идет о виски Мак-Алан (Macallan) 1926 года разлива из лимитированной коллекции.

Таких бутылок было выпущено лишь 12 штук, однако, сколько из них уцелело до сих пор, неизвестно.

О покупателе самого дорогого алкоголя в мире известно лишь то, что он из Азии.