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В Шотландии на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку виски

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  • 4.10.2018, 15:55
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О покупателе самого дорогого алкоголя в мире известно лишь то, что он из Азии.

Анонимный покупатель приобрел на аукционе в Шотландии самую дорогую в мире бутылку виски.

Стоимость лота во время торгов достигла рекордной для алкоголя суммы в один миллион сто тысяч долларов, передает ТСН.

Как сообщается, речь идет о виски Мак-Алан (Macallan) 1926 года разлива из лимитированной коллекции.

Таких бутылок было выпущено лишь 12 штук, однако, сколько из них уцелело до сих пор, неизвестно.

О покупателе самого дорогого алкоголя в мире известно лишь то, что он из Азии.


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