Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель 3 Алексей Мельников

4.10.2018, 16:17

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Алексей Мельников

«Подонки» на службе в российской армии.

Президент Путин говорит о Скрипале:

«Понимаете, есть такое понятие — предатель родины. Вот он один из них. Он просто подонок вот и всё. Представьте себе, вы гражданин своей собственной страны, и вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну, как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий, представитель любой страны».

Последуем совету Путина, представим.

Раз президент Путин такого мнения, почему тогда на российскую военную службу и в органы российской госвласти приняты «подонки и предатели» из украинских вооруженных сил, украинской прокуратуры и т.п., которые изменив присяге, данной своей стране перебежали на сторону противника Украины после взятия Крыма?

Что здесь, в нашей стране, в России, делают на государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине.

Или президент Путин считает, что «подонки и предатели» на российской государственной службе укрепляют нашу страну? Они приобрели какое-то совсем новое, героическое качество, раз предали Украину – героические «подонки и предатели»? В отличие от крымнашиста Скрипаля – воспитанника советско-российской армии и российских спецслужб, продавшегося британской разведке за деньги? Как украинские перебежчики на российский берег, посаженные на государственное российское обеспечение?

Вот и увольняйте, президент Путин из российский госструктур и армии «подонков и предателей», раз у вас такие понятия о долге.

Алексей Мельников, ЖЖ