«Лукашенко дал зеленый свет олигархам, а простому люду — вот уголок и сиди молча» 5 4.10.2018, 16:26

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Как минские власти «похоронили» киоски предпринимателей.

Напомним, на днях стало известно, что компании «Энерго-Оил», подконтрольной бизнесмену Алексею Олексину, предоставили возможность создать в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет. Из них около 500 объектов будут в столице.

Лидер объединения предпринимателей, руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко объясняет, почему Александру Лукашенко перед выборами подобные решения популярности не добавят.

— Когда прочитал новость про табачного барона, первое, о чем подумал: это же двойные стандарты! В народе начнутся разговоры, что Лукашенко дал зеленый свет олигархам, а простому люду — вот уголок и сиди молча. А почему так? Где справедливость? — эмоционально высказывается в интервью «Салідарнасці» Анатолий Шумченко. — Если ты разрешаешь в Минске поставить 500 сигаретных киосков, то тогда позволяй и предпринимателям. Сделай программу развития мелкорозничной сети, и пускай ИП ставят киоски наравне с «табакерками». Мы помним, как власти ликвидировали сеть киосков предпринимателей в 2000-х.

В столице в начале нулевых было около 4 тысяч киосков. Они развивались и успешно работали. Именно тогда «Перспектива» продлила жизнь киоскам, правда, их перенесли на остановки.

Все киоски в Минске должны были ликвидировать в 2003 году, а полностью их убрали в 2009-м.

Сегодня, спустя годы, понятно, это была зачистка перед вхождением на рынок крупных торговых сетей.

— Изначально власти ссылались на то, что киоски находятся возле магазинов и уменьшают их товарооборот. Начальник отдела архитектуры администрации Первомайского района Василий Жодь ссылался на то, что директора магазинов обращались с жалобами и просьбами навести порядок. Чиновник заявлял, что магазины не могут конкурировать с киосками по разным параметрам: аренда, штат сотрудников, налоги.

— Да, сначала была такая абсурдная формулировка. А потом уже после наших обращений начали писать, что в киосках не выполняются санитарные нормы и пожарная безопасность. Пошли проверки. Потом заявили, что киоски способствуют ухудшению криминогенной обстановки, потому что торговали спиртным.

— Но там же из алкоголя продавали только пиво и слабоалкогольную продукцию.

— Верно. Самое интересное, что в киосках 70 % ассортимента были товары белорусского производства.

Уверен, большинство минчан хотело, чтобы киоски остались. Это было удобно: по пути в киоске купить зажигалку, жвачку или бутылку воды, а не идти за мелочевкой в магазин.

Позже власти заявили, что киоски портят вид города, не вписываются в архитектуру. Наши предприниматели обращались к архитекторам, платили им большие деньги, делали эскизы, готовы были на любой компромисс, чтобы продолжить работать.

Шумченко вспоминает, как предприниматели объединились и создали сеть по всему Минску:

— Каждую неделю проводили собрания во всех районах города. У всех были телефоны друг друга. Если приезжал кран эвакуировать киоск, в течение получаса-часа на место приезжало две сотни предпринимателей. Мы не давали доступ к киоску и кран уезжал.

На одном из собраний в Московском районе предприниматели сказали, если они нам не дают работать, давайте и мы им не дадим — пусть почувствуют, каково нам. Утром владельцы киосков перекрыли вход в здание администрации Московского района и не пустили руководство на работу. Это было, по-моему, в 2003 году. За это я получил пять суток.

В то время мы заставили чиновников не с парадного входа идти на работу, а с черного. У нас была борьба с городскими властями за киоски. Мне приходилось скрываться, жить у предпринимателей, потому что меня искала милиция. Мы судились с Мингорисполкомом.

Помню, как предприниматели тайно привезли меня на машине к зданию суда, выстроили коридор и окружили, как телохранители. В здании суда меня арестовал ОМОН.

Погрузили в машину. Предпринимательницы стали в арке цепью и перегородили выезд уазику. Потом они приехали в РУВД, а его закрыли на ставни, потому что боялись штурма.

Борьба эта закончилась тем, что киоскам продлили жизнь на пять лет. Возможно, если бы не вмешательство властей, они закрылись бы со временем, но это произошло бы естественным путем.

Лидер «Перспективы» считает, что ликвидировав киоски, власти загубили ростки среднего и крупного бизнеса.

— Для многих предпринимателей киоски были стартом. Люди делились со мной планами: открыть крупные магазины, бани, парикмахерские, производство. У многих были кредиты, у кого-то это были последние деньги. Предприниматели продавали квартиры, когда вкладывали в этот бизнес. Сколько судеб поломано. Многие во время борьбы за киоски «заработали» инфаркты, инсульты. Надо было видеть этих людей: это были умницы, у них глаза горели. Из них бы получились прекрасные бизнесмены. По моим оценкам, процентов 70 владельцев киосков открыли бы рестораны-кафе. То, чего сейчас Минску не хватает, о чем плачутся минские власти.

Представляете, что они натворили? Это преступление, за которое придет расплата. Я хорошо помню эти времена: боль, слезы и страдания простых предпринимателей, с которыми расправились.

Особенно это цинично звучит именно сейчас, когда какому-то олигарху дают возможность открыть в Минске 500 киосков.

Кстати, помню, как в киоски предпринимателей приходили сотрудники санстанции и говорили: «У вас тут нет условий для работы, жарко». ИП отвечали, что готовы поставить кондиционеры. Им предъявляли другие требования: «У вас тут в туалет некуда пойти». Отвечали: «Мы поставим биотуалет или договоримся с близлежащими магазинами или учреждениями».

Я хочу спросить: куда ходят в туалет сотрудники киосков «Белсоюзпечати?» Куда будут в туалет ходить работники «табакерок»? Они закроют на это глаза?

— Как вы считаете, это была личная инициатива председателя Мингорисполкома Михаила Павлова — ликвидировать киоски?

— Да, чиновники говорили, что это его личная инициатива. Сначала он в Барановичах зачистку сделал, а потом приехал в Минск и занялся киосками здесь.

Если бы у нас были выборы мэра Минска, никогда на этот пост не избрали бы человека, который похоронил сеть розничной торговли.

Мингорисполком убрал все киоски, включая те, которые предприниматели ставили за свои деньги на остановках вместе с остановочными пунктами. Вместо них за наши с вами деньги налогоплательщиков поставили эти стекляшки. Это миллионы рублей!

Малый бизнес готов был отказаться от импорта полностью, торговать в киосках только белорусской продукцией. В итоге павильоны отвезли на свалки. Есть даже «кладбища» киосков.

Анатолий Шумченко призывает минские власти признать свою ошибку и развернуть розничную сеть.

— Она востребована на сегодняшний день. Мы со своей стороны сделаем все, что надо. Если вы открываете эти «табакерки», давайте будем справедливы ко всем жителям, а не только к олигархам. Давайте открывать возможности для бизнеса, чтобы он тоже ставил свои киоски. Это особенно актуально на фоне нашествия гипермаркетов. Потому что конкуренция — это гигантский плюс. Мое предложение по возврату киосков поддержат все минчане.