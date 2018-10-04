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Медики назвали самый полезный осенний овощ для укрепления сердца

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  • 4.10.2018, 16:47
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Осенний периоды являются наиболее благоприятными для укрепления организма.

Летний и осенний периоды являются наиболее благоприятными для укрепления организма за счёт включения в рацион питания большого количества овощей, фруктов и ягод. Среди осенних даров природы самым ценным является тыква, она укрепляет сердце, пишет newsyou.info.

По мнению медиков, при наступлении осени необходимо увеличить количество употребляемых фруктов и овощей. Это нужно организму, чтобы подготовиться к зимнему периоду.

Тыква является крайне полезной, защищает от атеросклероза, поражающего кровеносные сосуды. Необходимо есть мякоть и семечки плода. Это улучшает состояние стенок сосудов, они становятся более эластичными. Тыква содержит пектиновые волокна, стимулирующие выведение из организма шлаков и токсинов, при этом понижается уровень холестерина. Отмечено большое количество витамина А и бета-каротина. Постоянное употребление тыквы улучшает состояние зрительной системы.

Тыквенный сок насыщен калием, он выводит лишнюю воду из организма, нормализует работу кишечного тракта. Тыква особенно полезна людям, страдающим атеросклерозом, гипертонией и недостаточностью кровообращения. Плоды также рекомендуются больным хроническим холециститом и гепатитом.


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