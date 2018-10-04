Отток валюты из госбанков РФ бьет рекорды 4.10.2018, 17:25

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За месяц со счетов утекло $8,3 миллиардов.

Пока правительство России готовит меры по "отрыву" экономики от доллара, банковская система переживает дедолларизацию в принудительном режиме, пишет finanz.ru.

Крупнейшие госбанки стремительно теряют валютных клиентов: в августе с расчетных счетов и депозитов в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке утекло суммарно 8,3 млрд долларов.

Из этой суммы 2 млрд долларов забрало население, а основной отток - 6,3 млрд - устроили корпоративные клиенты, сообщает Райффайзенбанк в обзоре со ссылкой на статистику ЦБ.

Лидером по оттоку денег физлиц стал Сбербанк, потерявший за месяц почти 1 млрд долларов. Около 0,8 млрд долларов россияне забрали со счетов в ПСБ, еще около 0,2 млрд - из ВТБ.

Последний оказался рекордсменом по оттоку валюты с корпоративных депозитов - 2,5 млрд долларов за месяц. Сбербанк, занявший вторую строчку в антирейтинге, лишился 2 млрд долларов, а Газпромбанк потерял 1,7 млрд.

Лишь небольшая часть этих денег вернулась в банковскую систему - преимущественно на счета в "дочках" иностранных банков: лидером по притоку средств физлиц стал Ситибанк, а корпораций - ВБРР и Райффайзенбанк.

"Соответственно, значительная часть средств или была переведена в наличность, или выведена за пределы РФ", - делают вывод аналитики банка: это согласуется с версией, что компании и физлица выводили валютные сбережения из банков на опасениях введения в отношении них жестких санкций.

Усилить эти страхи удалось главе ВТБ Андрею Костину, заявившему, что в случае санкций валютные вклады могут быть возвращены клиентам в рублях.

Хотя вероятность жесткого сценария санкций, при котором одному или нескольким госбанкам будет отрезана возможность долларовых расчетов, минимальна, одной угрозы достаточно, чтобы экспортеры держали валюту за границей, не переводя ее на российские счета: именно поэтому рынок не видит притока нефтедолларов, а рубль слабеет вопреки ценам Brent выше 85 долларов, отмечает Райффайзенбанк.

С начала октября нефть подорожала с 82,9 до 86 долларов за баррель, в то время как рубль не только не отыграл потери, но ослабел к доллару на 1,07 рубля - с 65,48 до 66,55 рубля за доллар.

Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории. Рублевая цена барреля, отражающая соотношение курса и стоимости "черного золота", достигла 5700 рублей.