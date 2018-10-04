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Виктория Азаренко рассталась со своим тренером

  • 4.10.2018, 17:40
Фото: WTA

Белорусская теннисистка проработала с Бенджамином Ибрагимадзе несколько месяцев.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (55 ВТА) рассталась со своим тренером Бенджамином Ибрагимадзе, сообщает "Прессбол".

Об этом специалист, с которым экс-первая ракетка мира проработала несколько месяцев, сообщил в своем инстаграме.

"Спасибо Вике и всей команде за это приключение. Было очень приятно работать с тобой и быть частью твоей теннисной жизни в 2018 году. Удачи в дальнейшем!" — отметил Ибргимадзе.


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