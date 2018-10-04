Чиновники экономят на детях и нарушают закон 1 4.10.2018, 17:56

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иллюстрационное фото

Местные власти вместо ремонта здания школы в Капличах, тратят большие деньги на «школьный» транспорт.

С началом учебного года на автобусной остановке в деревне Новоселки на Гомельщине всегда многолюдно, передает «Белсат».

Каждое утро местные дети собираются здесь, чтобы поехать на автобусе в школу за 30 километров. Раньше их возили в Капличи, до которых 14 километров. Но два года назад учебное заведение там закрыли, сельчанам же сообщили, что часть здания аварийная.

Согласно белорусскому законодательству, путь деревенских детей к школе не должен превышать 30 минут. По подсчетам родителей, время, которое дети проводят в автобусе, 37 минут.

К тому же, местные власти вместо ремонта здания школы в Капличах, тратят большие деньги на «школьный» транспорт – ежегодно около $ 27 тыс.