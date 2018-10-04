Мэй и Рютте обвинили РФ в «презрении к глобальным ценностям» 4.10.2018, 18:06

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Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против РФ.

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям" – после того, как обе страны в четверг заявили о попытках российской военной разведки осуществить кибератаки против различных международных и национальных организаций, передает “Радио Свобода”.

В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка, ранее известная как ГРУ, не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность.

Великобритания обвинила Россию в организации хакерских атак, в частности, против Международного антидопингового агентства. Нидерланды в четверг заявили, что в апреле из страны были высланы четверо сотрудников российской военной разведки после попытки хакерской атаки против штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия. Минобороны Нидерландов продемонстрировало их фотографию и данные дипломатических паспортов, по которым они въехали в страну.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна прекратить свое "безответственное" поведение в киберпространстве, и сказал, что союзники по НАТО поддерживают Британию и Нидерланды.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России.